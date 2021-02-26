Пт, 26.02.2021
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Эгил Левитс

Плешс освободил от должности председателя Икшкильской краевой думы

Артур Том Плешс и Индулис Трапиньш ФОТО: Īriss Sviklis, Zane Bitere/LETA

За различные нарушения в работе министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс освободил от должности председателя Икшкильской краевой думы Индулиса Трапиньша. Об этом министр сообщил в передаче "Утренняя панорама" на LTV.

Распоряжение министра вступило в силу сегодня. До этого Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) в течение нескольких месяцев собирало данные о различных нарушениях, которые в своей работе допустил Трапиньш.

Как заявил Плешс, в работе председателя краевой думы выявлены такие нарушения, как коррупционные риски, незаконное и нецелесообразное распоряжение имуществом самоуправления, превышение полномочий, принятие самовольных и единоличных решений против интересов населения края.

VARAM констатировало, что нарушения носят систематический характер и указывают на несоответствие Трапиньша должности.

Сегодня в 10.00 МОСРР проведет пресс-конференцию о дальнейших действиях в связи с нарушениями, выявленными в работе должностных лиц Икшкильского края.

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