Плешс освободил от должности председателя Икшкильской краевой думы

Распоряжение министра вступило в силу сегодня. До этого Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) в течение нескольких месяцев собирало данные о различных нарушениях, которые в своей работе допустил Трапиньш.

Как заявил Плешс, в работе председателя краевой думы выявлены такие нарушения, как коррупционные риски, незаконное и нецелесообразное распоряжение имуществом самоуправления, превышение полномочий, принятие самовольных и единоличных решений против интересов населения края.

VARAM констатировало, что нарушения носят систематический характер и указывают на несоответствие Трапиньша должности.