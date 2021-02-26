У Леди Гаги со стрельбой похитили собак. Певица "без вопросов" обещает за них награду в полмиллиона долларов

ЧП произошло в Голливуде в 21:40 по местному времени. По видео с одной из уличных камер полицейским удалось выяснить, что злоумышленник стрелял в выгульщика собак из полуавтоматического пистолета, а после забрал двух собак и уехал на белой машине.

"Двое мужчин вышли из машины и потребовали от потерпевшего передать собак под дулом пистолета. Пострадавший пытался бороться с ними и был ранен", - сказано в заявлении полиции.

Раненого госпитализировали. The Independent сообщает, что третьей собаке по кличке Мисс Азия удалось сбежать и позже ее нашли полицейские на месте инцидента.

Согласно сообщениям Variety, певица готова предложить 500 тысяч долларов тому, кто вернет ее питомцев. Представители артистки также пообещали, что тому, кто сообщит о местонахождении животных, "не будут задавать никаких вопросов".