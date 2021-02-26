Ведущая Bez Tabu о критике со стороны зрителей: "Мы плохие люди, прислужники власти, поддерживающие стукачей"

"Сегодня утром я переписывалась с продюсером о том, что в Резекне и Риге есть спортивные клубы, которые продолжают работать, хотя это запрещено.

Продюсер мне написала, что на нее давно уже давят, потому что мы плохие люди, прислужники власти, поддерживающие стукачей. Потому что мы показываем истории о тех, кто не соблюдает правила.

Это демонстрирует, насколько мы разделены как общество. Наверное, мы всегда были такими, только сейчас проясняется. Волна угроз и ругательств накатывается на наши головы, но продюсер выслушивает больше всего, она - щит и не передает нам эту информацию, чтобы мы могли с легкостью выходить в эфир. Мне, которую легко впечатлить, было бы намного труднее выйти в эфир, зная, что большая часть аудитории видит во мне блондинку, которая пытается обидеть владельца клуба, не соблюдающего правила", - сказала Друнка.