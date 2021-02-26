Ведущая Bez Tabu о критике со стороны зрителей: "Мы плохие люди, прислужники власти, поддерживающие стукачей"

Как известно, Bez Tabu регулярно рассказывает о людях, которые нарушают ограничения. Правда, не всех радуют эти сюжеты.
"Сегодня утром я переписывалась с продюсером о том, что в Резекне и Риге есть спортивные клубы, которые продолжают работать, хотя это запрещено.
Это демонстрирует, насколько мы разделены как общество. Наверное, мы всегда были такими, только сейчас проясняется. Волна угроз и ругательств накатывается на наши головы, но продюсер выслушивает больше всего, она - щит и не передает нам эту информацию, чтобы мы могли с легкостью выходить в эфир. Мне, которую легко впечатлить, было бы намного труднее выйти в эфир, зная, что большая часть аудитории видит во мне блондинку, которая пытается обидеть владельца клуба, не соблюдающего правила", - сказала Друнка.
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