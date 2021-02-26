Пт, 26.02.2021
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Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина

Ведущая Bez Tabu о критике со стороны зрителей: "Мы плохие люди, прислужники власти, поддерживающие стукачей"

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Журналистка и ведущая программы канала TV3 Bez Tabu Агнесе Друнка в интервью изданию Una рассказала, что она регулярно сталкивается с критикой со стороны общества, объяснив это тем, что оно расколото. 

Как известно, Bez Tabu регулярно рассказывает о людях, которые нарушают ограничения. Правда, не всех радуют эти сюжеты.

"Сегодня утром я переписывалась с продюсером о том, что в Резекне и Риге есть спортивные клубы, которые продолжают работать, хотя это запрещено.

Продюсер мне написала, что на нее давно уже давят, потому что мы плохие люди, прислужники власти, поддерживающие стукачей. Потому что мы показываем истории о тех, кто не соблюдает правила.

Это демонстрирует, насколько мы разделены как общество. Наверное, мы всегда были такими, только сейчас проясняется. Волна угроз и ругательств накатывается на наши головы, но продюсер выслушивает больше всего, она - щит и не передает нам эту информацию, чтобы мы могли с легкостью выходить в эфир. Мне, которую легко впечатлить, было бы намного труднее выйти в эфир, зная, что большая часть аудитории видит во мне блондинку, которая пытается обидеть владельца клуба, не соблюдающего правила", - сказала Друнка.

Полное интервью читайте в журнале Una!

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