Новые правила для въезда в Латвию и деньги на пособия: правительство объясняет принятые решения

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш

министр здравоохранения Даниэль Павлютс

эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков

Видео: Пресс-конференция

Вчера, 25 февраля, правительство не успело рассмотреть все вопросы повестки дня, так как премьер-министр Кришьянис Кариньш во второй половине дня должен был участвовать в заседании Евросовета.

По предложению премьера рассмотрение остальных вопросов было продолжено сегодня в 15:00.

Министры рассмотрели подготовленное Минблагом решение о выделении 182 млн евро на выплату единовременных пособий семьям с детьми в размере 500 евро за ребенка, а также предложение выделить дополнительные средства для обеспечения масками малообеспеченных людей.

Также было рассмотрено предложение Минкультуры разрешить индивидуальные консультации для учащихся подведомственных министерству учреждений образования, которые в этом году должны сдавать государственные экзамены, и предложение Минсообщения о том, что водители грузовиков транспортных предприятий при въезде в Латвию могут не предъявлять справку о негативном тесте на Covid-19.

Правительство выделило 182 млн евро на пособия детям

В пятницу, 26 февраля, правительство выделило 182,08 млн евро из бюджетной программы на непредвиденные расходы, чтобы обеспечить выплату единовременной поддержки лицам, воспитывающим детей, в размере 500 евро на каждого ребенка.

Кризисная поддержка будет выплачена на 364 097 детей начиная с 1 марта.

Пособие будет выплачиваться лицам, имеющим право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или надбавку к семейному государственному пособию для ребенка-инвалида, а также лицам, имеющим право на материнское пособие в связи с рождением ребенка, если ребенок родился до окончания режима чрезвычайной ситуации.

С 15 марта в некоторых случаях будет разрешено возобновить обучение вождению

С 15 марта в некоторых случаях будет разрешено возобновить индивидуальные занятия по вождению и курсы оказания первой помощи, а также прохождение экзамена очно, решило правительство.

Возобновить обучение очно смогут лица, которые начали обучение до 20 декабря, а также если в соответствии с внешними нормативными актами эти навыки им необходимы для работы.

Водителям грузовиков не нужно будет предъявлять негативный тест на Covid-19 для въезда в Латвию

Профессиональные водители грузовиков смогут не предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19 при въезде в Латвию, решило правительство в пятницу, 26 февраля.

До сих пор при въезде в страну перевозчики должны были предъявить тест, если период пребывания при выполнении рабочих обязанностей в странах с высокой заболеваемостью в течение последних двух недель превышал 72 часа или если время пребывания на территории Латвии превышало 72 часа.