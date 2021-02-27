В субботу спасены пятеро провалившихся под лед, трое - в больнице с сильным переохлаждением

Один человек провалился под лед Лиепупе в Елгавском крае, а четверо - на озере Энгурес в Талсинском крае.

По данным VUGD, находиться на льду водоемов опасно, но люди продолжают безответственно ходить по льду на озерах и реках. 7

По сообщению Службы неотложной медицинской помощи, троих спасенных медики доставили в больницу с сильным переохлаждением тела.

Врачи призвали не выходить на лед, рискуя своим здоровьем и жизнью! 7

Mediķi 3 izglābtos cilvēkus nogādāja slimnīcā ar nopietnu ķermeņa atdzišanu. ‼️Nekāp uz ledus, neriskē ar savu veselību un dzīvību! https://t.co/CIklOttqEz — NMPdienests (@NMPdienests) February 27, 2021

Также известно, что на озере Энгурес сотрудники VUGD использовали дрон со звуковым сигналом, чтобы призвать рыболовов уйти со льда.

В субботу VUGD также получила вызов в Добельский край, где на реке Берзе находились двое несовершеннолетних, которые уже самостоятельно вышли на берег.

По данным агентства LETA, во многих местах Латвии на водоемах, покрытых льдом, все еще можно встретить рыболовов.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в большинстве латвийских рек продолжается рост уровня воды.

В земгальской реке Берзе уровень воды с середины недели поднялся на 2,3 метра, в субботу увеличение уровня воды немного замедлилось.

Почти во всех реках Земгале, в том числе в Лиелупе у Елгавы, уровень воды поднялся более чем на один метр.

В свою очередь, в некоторых реках Курземе, в том числе в Дурбе, Ужаве и Рое, уровень воды уже стал понемногу снижаться. В Венте у Кулдиги уровень воды колеблется из-за схождения льда, вверх по течению он поднялся более чем на два метра, но затопления пойм не ожидается.

В реке Огре на территории города уровень воды за прошедшую неделю поднялся на 1,3 метра.

Уровень воды в Большой Югле повысился на 1,5 метра, также растет уровень воды в Гауе и Айвиексте, происходит затопление пойм Айвиексте.

В Даугаве уровень воды также начал повышаться, но пока он ниже, чем в начале февраля.

В реке Резекне уровень воды поднялся примерно на метр, похожая ситуация отмечается также во многих других реках Латгале и Видземе.

Прогнозируется, что на следующей неделе уровень воды в малых реках снизится, однако в больших реках, в том числе в Даугаве, Айвиексте, Гауе, Лиелупе и Венте, он продолжит расти.