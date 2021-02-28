Госполиция: культура вождения не улучшается, водители по-прежнему готовы платить штрафы

Заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис заявил агентству LETA, что культура вождения существенно не улучшается, водители транспортных средств по-прежнему готовы платить штрафы за свои нарушения.

Он добавил, что одним из краеугольных камней в повышении безопасности дорожного движения является внедрение новых технологий, поэтому выразил надежду на то, что в ближайшее время будут внедрены радары, вычисляющие среднюю скорость транспортного средства на определенном участке, или система "point to point".