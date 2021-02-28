В США разрешили применение вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson

За день до этого консультативный комитет FDA по вакцинам и соответствующим биологическим продуктам рекомендовал экстренное применение однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson от Covid-19. Эксперты пришли к выводу, что польза от применения вакцины превосходит риски возникновения побочных эффектов.
Президент США Джо Байден назвал одобрение вакцины J&J "обнадеживающим шагом в усилиях по прекращению этого кризиса".
"Однако мы не должны терять бдительность или предполагать, что победа неизбежна", - подчеркнул он.
Вакцина J&J - это уже третья вакцина против Covid-19, одобренная в США. Две других - это вакцины от Pfizer и BioNTech, а также от Moderna.
J&J планирует поставить 20 миллионов доз этих вакцин к концу марта и в общей сложности 100 миллионов доз в первой половине года. Для обретения иммунитета требуется всего одна доза вакцины J&J.
FDA отмечает, что эффективность вакцины против лабораторно подтвержденных как умеренных, так и тяжелых случаев заболеваний Covid-19 во всех географических районах, где проводились клинические испытания, составила 66,9% при рассмотрении случаев заболевания спустя 14 дней после однодозовой вакцинации и 66,1% при рассмотрении случаев спустя 28 дней после вакцинации, - говорится в документе
На сегодняшний день более 47 миллионов человек в США получили как минимум одну прививку от Covid-19. Население Соединенных Штатов составляет около 330 миллионов человек.