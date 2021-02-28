В США разрешили применение вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson

За день до этого консультативный комитет FDA по вакцинам и соответствующим биологическим продуктам рекомендовал экстренное применение однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson от Covid-19. Эксперты пришли к выводу, что польза от применения вакцины превосходит риски возникновения побочных эффектов.

Президент США Джо Байден назвал одобрение вакцины J&J "обнадеживающим шагом в усилиях по прекращению этого кризиса".

"Однако мы не должны терять бдительность или предполагать, что победа неизбежна", - подчеркнул он.

Вакцина J&J - это уже третья вакцина против Covid-19, одобренная в США. Две других - это вакцины от Pfizer и BioNTech, а также от Moderna.

J&J планирует поставить 20 миллионов доз этих вакцин к концу марта и в общей сложности 100 миллионов доз в первой половине года. Для обретения иммунитета требуется всего одна доза вакцины J&J.

FDA отмечает, что эффективность вакцины против лабораторно подтвержденных как умеренных, так и тяжелых случаев заболеваний Covid-19 во всех географических районах, где проводились клинические испытания, составила 66,9% при рассмотрении случаев заболевания спустя 14 дней после однодозовой вакцинации и 66,1% при рассмотрении случаев спустя 28 дней после вакцинации, - говорится в документе