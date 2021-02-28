Влад Кадони лишился работы на ТНТ

"Отработал последнее шоу, с марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях. Многое прошли, многое пережили. Уверен, что и без этого проекта мы сохраним добрые отношения", - написал 34-летний Кадони в Instagram.

Влад признался, что давно хотел отдохнуть от телевидения.

"У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста. И, в принципе, с радостью принимаю новые обстоятельства. Решение не далось сложно, в нем была необходимость. Назревало", - признался он.