Влад Кадони лишился работы на ТНТ
Телеведущий и бывший участник шоу "Дом-2" Влад Кадони раньше вел программу "Бородина против Бузовой", но теперь она будет выходить без его участия.
Телеведущий и бывший участник шоу "Дом-2" Влад Кадони раньше вел программу "Бородина против Бузовой", но теперь она будет выходить без его участия.
"Отработал последнее шоу, с марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях. Многое прошли, многое пережили. Уверен, что и без этого проекта мы сохраним добрые отношения", - написал 34-летний Кадони в Instagram.
Влад признался, что давно хотел отдохнуть от телевидения.
"У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста. И, в принципе, с радостью принимаю новые обстоятельства. Решение не далось сложно, в нем была необходимость. Назревало", - признался он.
Напомним, ранее стало известно о закрытии реалити-шоу "Дом-2". СМИ писали, что съемки новых выпусков планировалось возобновить в середине февраля на канале СТС Love. Но и участники, и рабочая группа до сих пор находятся в ожидании.