Вс, 28.02.2021
Мы должны быть готовы к тому, что какое-то время могут быть строгие ограничения на передвижение или контакты. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Влад Кадони лишился работы на ТНТ

Влад Кадони ФОТО: https://www.instagram.com/domkadoni/

Телеведущий и бывший участник шоу "Дом-2" Влад Кадони раньше вел программу "Бородина против Бузовой", но теперь она будет выходить без его участия. 

"Отработал последнее шоу, с марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях. Многое прошли, многое пережили. Уверен, что и без этого проекта мы сохраним добрые отношения", - написал 34-летний Кадони в Instagram. 

Влад признался, что давно хотел отдохнуть от телевидения.

"У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста. И, в принципе, с радостью принимаю новые обстоятельства. Решение не далось сложно, в нем была необходимость. Назревало", - признался он. 

Напомним, ранее стало известно о закрытии реалити-шоу "Дом-2". СМИ писали, что съемки новых выпусков планировалось возобновить в середине февраля на канале СТС Love. Но и участники, и рабочая группа до сих пор находятся в ожидании. 

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