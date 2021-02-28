Мьянма: полиция открыла огонь по демонстрантам, протестующим против переворота. Есть убитые и раненые

В течение выходных демонстрации проходят во многих городах Мьянмы. Как сообщили в управлении верховного комиссара ООН по правам человека, подтверждена гибель по меньшей мере 18 человек. В числе прочего протесты идут в Янгоне, городах Тавой и Мандалай. Воскресенье, таким образом, стало самым кровавым в Мьянме днем после путча, произошедшего 1 февраля.

Наряду с огнестрельным оружием полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

Как передает агентство Франс пресс, в Тавое полицейские открыли по людям огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

"Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались, - сказал Франс-пресс один из участников акции протеста в Янгоне, учитель начальной школы. - Никаких предупреждений не было. Некоторых ранило, а некоторые учителя прячутся в соседних домах".

"Нас не поставить на колени"

Некоторые демонстранты скандировали лозунги и пели, другие сооружали баррикады. "Если они пойдут на нас, мы восстанем. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Нас не удастся поставить на колени перед военными сапогами", - цитирует Рейтер одного из протестующих.

Reuters

Полицейские также разгоняют массовые протесты в Мандалае, втором по величине населенном пункте Мьянмы, а также в городах Лашо и Пегу.

Массовые акции протеста по всей Мьянме проходили и в субботу, их также разгоняли с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, полиция делала предупредительные выстрелы в воздух. По данным государственного телевидения Мьянмы, в течение субботы было арестовано более 470 человек.

Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы не утихают с начала февраля, когда военные вывели на улицы солдат и сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Кроме того, установлен комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах.

Вначале полицейские применяли для разгона демонстрантов только слезоточивый газ и резиновые пули, однако в последние недели они в некоторых случаях открывают огонь из огнестрельного оружия.

Один из раненых демонстрантов в Янгоне Reuters

Около недели назад во время демонстраций в Мьянме была убита 20-летняя девушка, а затем от пуль погибли еще двое протестующих. Агентство Рейтер сообщает, что общее число убитых в Мьянме за время протестов составляет пять человек. По данным армии страны, погиб также один сотрудник полиции.