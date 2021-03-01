Хосам Абу Мери о двух разводах: Это тяжелое переживание, так как считаю, что виноват

Абу Мери был женат на бывшем министре внутренних дел и предпринимательнице Линде Мурниеце, а первый брак был с матерью его двух дочерей Антрой.

На вопрос, как пережить два развода, Абу Мери ответил:

"Это тяжелое событие, поскольку считаю, что я виноват. Виноваты оба, поскольку связаны. Это переживание, поскольку рушатся все планы, что ты построил. В то же время понимаешь, что это нужно сделать, поскольку живем только один раз и не можем больше сосуществовать и у каждого есть права начать новую жизнь. Чем быстрее, тем лучше! Чем старше мы становимся, тем сложнее создать жизнь такой, какой хочется".

Гастроэнтеролог добавил, что, по его мнению, он не вложил в отношения достаточно сил, однако ни о чем не жалеет.

Как пояснил Абу Мери, он не держит зла на бывших жен. "Возможно, в какой-то момент кто-то и говорил обо мне плохо, поступал плохо. Да, в тот момент, вероятно, обижался, но в целом не держу зла".