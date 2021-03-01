Пн, 1.03.2021
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Хосам Абу Мери о двух разводах: Это тяжелое переживание, так как считаю, что виноват

Хосам Абу Мери ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Гастроэнтеролог Хосам Абу Мери в настоящее время женат на ведущей "Утренней панорамы" (Rīta Panorāma) Линде Абу Мери. Это его третий брак. Сам Хосам рассказал журналу Una, как пережил прошлые два развода. 

Абу Мери был женат на бывшем министре внутренних дел и предпринимательнице Линде Мурниеце, а первый брак был с матерью его двух дочерей Антрой. 

На вопрос, как пережить два развода, Абу Мери ответил: 

"Это тяжелое событие, поскольку считаю, что я виноват. Виноваты оба, поскольку связаны. Это переживание, поскольку рушатся все планы, что ты построил. В то же время понимаешь, что это нужно сделать, поскольку живем только один раз и не можем больше сосуществовать и у каждого есть права начать новую жизнь. Чем быстрее, тем лучше! Чем старше мы становимся, тем сложнее создать жизнь такой, какой хочется". 

Гастроэнтеролог добавил, что, по его мнению, он не вложил в отношения достаточно сил, однако ни о чем не жалеет. 

Как пояснил Абу Мери, он не держит зла на бывших жен. "Возможно, в какой-то момент кто-то и говорил обо мне плохо, поступал плохо. Да, в тот момент, вероятно, обижался, но в целом не держу зла". 

Полную версию интервью читайте в журнале новом номере журнала Una!

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