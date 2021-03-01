Планируется, что экзамены для выпускников 12-х классов пройдут очно

Как и в прошлом году, в этом году школьники будут сдавать три обязательных экзамена, а экзамен по выбору не будет обязательным. Это касается и учащихся профессиональных учебных заведений, которым в этом году предстоит сдать экзамены, связанные с получением профессиональной квалификации.