Депутат Икшкильской думы переоделась прямо во время онлайн-заседания. В думе объяснили произошедшее

Как видно на опубликованных кадрах, в то время, пока остальные депутаты ведут дебаты, депутат Кабеле положила камеру на пол, а на фоне видно, как она переодевается. На видео четко видны ее голые ноги и то, что женщина надевает нижнее белье.

После этого депутат взяла камеру, повернула к своему лицу и продолжила участвовать в заседании.

Впрочем, нескольких людей смутил факт, что на видео у Кабеле надета маска для лица, что позволяет думать, что она могла находиться на рабочем месте, а не дома.

Портал Apollo связался с представителями Икшкильской краевой думы, которые пояснили, что депутат думала, что камера выключена.

"Сейчас используемая для участия в заседаниях и собраниях коммуникация в ZOOM требует быть доступным в любое время и в любом месте.

Депутат заранее проинформировала руководителя заседания, что потребуется временно отключиться от прямого эфира, и в это время депутатские обязанности выполнять не будут. 3

По неизвестным причинам технического отключения не произошло", - пояснили в думе.