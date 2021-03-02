Депутат Икшкильской думы переоделась прямо во время онлайн-заседания. В думе объяснили произошедшее

Как видно на опубликованных кадрах, в то время, пока остальные депутаты ведут дебаты, депутат Кабеле положила камеру на пол, а на фоне видно, как она переодевается. На видео четко видны ее голые ноги и то, что женщина надевает нижнее белье.
После этого депутат взяла камеру, повернула к своему лицу и продолжила участвовать в заседании.
Впрочем, нескольких людей смутил факт, что на видео у Кабеле надета маска для лица, что позволяет думать, что она могла находиться на рабочем месте, а не дома.
Портал Apollo связался с представителями Икшкильской краевой думы, которые пояснили, что депутат думала, что камера выключена.
"Сейчас используемая для участия в заседаниях и собраниях коммуникация в ZOOM требует быть доступным в любое время и в любом месте.
Депутат заранее проинформировала руководителя заседания, что потребуется временно отключиться от прямого эфира, и в это время депутатские обязанности выполнять не будут.
По неизвестным причинам технического отключения не произошло", - пояснили в думе.
Кроме того, представители думы добавили, что депутат обратится по поводу утекшего видео в Госинспекцию данных.