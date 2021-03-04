Модель: Руки фотографа дошли до моих штанов, он пытался их стянуть

Модель: фотограф воспользовался своим авторитетом перед ребенком
Хозяйка модельного агентства слышала нечто подобное и раньше
Жертвы остаются непонятыми, потому что для наблюдателя все выглядит иначе
После опубликованной в Postimees статьи о фотографе Кирилле Гвоздеве многие известные модели поделились своими историями о том, как тот же самый мужчина приставал к ним во время фотосъемки. На тот момент несколько моделей были несовершеннолетними, пишет Rus.Postimees.
Неудобное чувство беспомощности
На момент съемок Еве (имя изменено) было всего 14 лет. Съемки должны были пройти в пиритаском доме Кирилла, и девушка должна была взять с собой разную одежду. В начале сеанса в комнате находился стилист, который подбирал комплекты одежды, атмосфера была очень комфортной. После ухода стилиста поведение Кирилла изменилось.
"В какой-то момент Кирилл посмотрел фотографии и сказал, что я должна больше расстегнуть пуговицы на платье. Это была одна из моих первых фотосессий, и никто в агентстве не объяснил мне, что я имею право сказать "нет", если почувствую дискомфорт", - сказала Ева. В то время она думала, что слово фотографа имеет значение, модель ничего не должна возражать.
Хотя Ева не хотела расстегивать пуговицы, она подавила свои эмоции и сделала, как ей сказали. Затем фотограф попросил девушку надеть брюки и полностью обнажить верхнюю часть тела. Ева и это сделала. Кирилл дал ей полупрозрачную ткань, он хотел, чтобы Ева накрылась ею.
"С этого момента я чувствовала себя крайне неуютно и думала, что съемка могла бы уже закончиться", - рассказывает Ева. После сеанса фотограф сказал, что Ева была очень уверенной в себе, раз осмелилась позировать с оголенной грудью. "Я все еще была в шоке. Когда мой отец подошел ко мне и спросил, как прошла фотосъемка, мне было так стыдно, было такое ощущение использованности, что я не смогла рассказать ему, что только что произошло", - сказала Ева. Она думала, что это ее вина - она ведь сняла блузку и позволила сделать такие фотографии.
Когда Кирилл позже пытался связаться с молодой женщиной, Ева проигнорировала его, потому что вспомнила неприятное чувство беспомощности во время фотосессии.
"Он просто воспользовался своим авторитетом перед ребенком, и мне все еще трудно думать об этом дне", - сказала Ева.
Неуместные вопросы
Фотограф лично связался с Анной (имя изменено) и пригласил ее на фотосессию. Мужчина представился и сказал, что работает для журналов. После этого Анна посмотрела работы мужчины, они ей понравились. Когда Кирилл сказал, что у него дома студия и снимки можно сделать там, Анне это показалось нормальным. У многих других фотографов есть студии дома.
"Он сразу дал мне понять, что одежда, которую я взяла с собой для фотосессии, не подходит", - рассказала Анна. Фотограф попросил девушку надеть сапоги на высоком каблуке и смазать тело маслом. "Масло, которое я привезла с собой, не подходило. Поэтому мне пришлось использовать его собственное", - сказала Анна.
Когда женщина пошла в ванную, чтобы смазать себя маслом, Кирилл пошел с ней. Он начал трогать женщину по всему телу.
Когда Анна хотела уйти, Кирилл сказал, что она может это сделать, но перед этим он все же хотел бы сделать несколько снимков. "Потом он достал лед из морозилки и сказал мне, что ему нравятся женские соски. Потом он поинтересовался, чем я люблю заниматься в постели", - вспоминала Анна.
Когда после фотосессии женщина пошла мыться, Кирилл снова пошел с ней и сказал, что ей нравится, когда женщины мокрые.
Он снова начал лапать ее и, получив отрицательный ответ, заметил, что любая на ее месте согласилась бы. "Я собрала вещи и убежала".
Анну беспокоит, что с Кириллом сотрудничают некоторые агентства, но многие девушки там несовершеннолетние.
История Риты (имя изменено) началась аналогично истории Анны. Кирилл написал и пригласил ее домой сфотографироваться.
"Я работаю в модельном мире много лет, и частные приглашения, которые не приходят через агентство, заставляют меня задуматься", - сказала Рита. Так что сомнения не покидали ее с самого начала. Однако в профиле Кирилла в соцсети написано, что он признанный фотограф. Так что Рита подавила сомнения.
"С самого начала мы договорились, что это будет фотосессия в прачечной, а также мы сделаем несколько снимков без лифчика. Он спросил, не хочу ли я сделать это полностью обнаженной, но я отказалась", - рассказала Рита.
По словам Риты, день начался как обычно. Кирилл вывез ее в город и вместе они пошли в магазин за детским маслом. Потом они пошли в домашнюю студию.
"Он был очень вежливым и приятным. Когда мы пришли к нему, мы проверили одежду, которую я привезла с собой, и началась фотосессия. Все было нормально, я ничего не могла заподозрить, но чем дальше, тем больше Кирилл начинал вести себя неадекватно", - вспоминает модель.
Кирилл тоже захотел намазаться маслом. "Он делал неуместные комментарии о моей груди. Сначала я подумала, хорошо, я переживу это, и мы продолжим съемку, но он просил принять все более странные позы, пока, наконец, мне не пришлось фотографироваться в постели, где он начал лапать меня", - рассказала Рита.
Рита была шокирована ситуацией и ничего не могла поделать, кроме как лежать на животе в постели и надеяться, что все это было большой ошибкой или сном.
"Кирилл продолжал мять меня и массировать, но когда его руки достигли штанов и попытались стянуть их с моих ног, до меня дошла серьезность ситуации. Я сбежала", - рассказала Рита. В голове грохотала мысль: а что, если он меня не отпустит?
"К счастью, он никоим образом не пытался меня задержать или помешать. Вероятно, он не понимал, что произошло. Он не сделал ничего плохого, он думал, что мне это нравится. Он предложил выпить чаю и обсудить этот вопрос, но у меня была только одна цель - как можно скорее выбраться оттуда", - пояснила Рита.
Старые слухи
По словам владелицы модельного агентства MJ Models Маргит Йыггер, много лет назад она уже слышала странные истории о Кирилле Гвоздеве. "Я не знаю лично Кирилла Гвоздева и не сотрудничаю с ним, но я слышала о его подозрительном поведении от моделей еще много лет назад", - сказала Йыггер.
На вопрос, что она имеет в виду под подозрительным поведением, Йыггер ответила, что слышала, что чем меньше одежды на модели, тем больше этому фотографу нравится делать снимки.
"Если с моделью связываются напрямую, а модель не информирует об этом агентство, она может оказаться не в том месте, с неправильными людьми", - заметила Йыггер. Правило номер один состоит в том, что получив предложение, модель связывается со своим агентством. "Никто не должен сам придумывать, что она сделает в такой ситуации", - сказала Йыггер о том, что делать, если ситуация становится для модели неудобной.
Фотограф: это клевета
Сам Кирилл Гвоздев не согласен с обвинениями. "По сообщениям в социальных сетях я могу догадаться, кто меня обвиняет, и до сих пор не понимаю цели этих ложных обвинений", - сказал Гвоздев. Он добавил, что если бы люди говорили правду, они не скрывали бы своих лиц. По его словам, клевета не дает ему покоя.
Он утверждает, что претензий от модельных агентств, партнеров, клиентов и моделей к нему не поступало. Ему кажется странным, что модель приходит на сеанс, но спустя годы говорит, что ее домогались, а не фотографировали.
Гвоздев сожалеет, что ложные обвинения попали в прессу. "На все, что происходит во время фотосессии, модель дает согласие", - сказал он. Он также просмотрел все разговоры с моделями и сказал, что утверждение о том, что впоследствии он не отправлял снимки моделям, не соответствует действительности.
"Но, как показывает дело о проступке Айвара Мяги, такая анонимная клевета и измышления в суде оказываются несостоятельными. Я обратился к адвокату Роберту Сарву, и он уже начал работу по привлечению клеветников к ответственности. Я не могу согласиться с уничтожением репутации и готов отстаивать свое доброе имя", - заключил Гвоздев.
Почему они не ушли?
В случае сексуальной агрессии обычно не имеет значения, имел ли место половой акт (изнасилование) или нет, потому что мозг реагирует аналогичным образом. Исследования показали, что попытки изнасилования несут те же травматические реакции и последствия для здоровья, что и изнасилование.
Наш мозг постоянно сравнивает новую информацию, которую он получает, с уже существующей. Люди обычно не становятся жертвами сексуального насилия и не имеют возможности подумать о том, что это такое и что я буду делать в этом случае - они впервые попадают в такую ситуацию.
Столкнувшись с такой неизвестной ситуацией, мозг немедленно начинает регулировать стресс: активируются нейробиологические защитные механизмы.
Это не может быть вызвано самим человеком. Степень стрессовой реакции зависит от того, как человек воспринимает опасность. Сексуальное насилие обычно воспринимается как угроза жизни.
По мере нарастания страха за доли секунды активируются гормональные системы опасности, и в организме начинает реакция, захватывающая все органы.
В примитивном смысле это подготовка к побегу или борьбе. Точно так же происходит и с животными.
Отключены те части мозга, которые позволяют нам принимать осознанные решения, самое главное - выжить. Все тело готовится к двум действиям: борьбе или бегству. При этом прекращается ненужное функционирование - например, люди в этой ситуации не чувствуют боли или голода.
В случае сексуального нападения некоторые могут убежать, а некоторые сопротивляться, но в большинстве случаев мозг регистрирует ситуацию, когда эти два варианта невозможны и бесполезны. В этом случае в организме тоже происходят реакции, направленные на выживание и минимальное использование резервов организма.
Одна из частых реакций - снижение мышечного тонуса. В качестве защитной реакции мозга он пытается отключить себя от этой опасной ситуации - происходит диссоциация. Эти реакции работают одинаково для всех, и мы, люди, не можем выбрать или остановить их.
Часто после инцидента люди не понимают, почему они вели себя так или иначе, и не осознают, что выбрали эти действия не сами. Это очень сложно для потерпевшего, потому что его право на самоопределение полностью нарушено.
Реакция пострадавших часто остается непонятной, потому что сторонний наблюдатель по-разному оценивает ситуацию.
Наблюдатель думает о том, что бы я сделал, но он не думает, что если бы он был в такой же ситуации, его мозг работал бы так же.
Это наш рациональный мозг, который работает каждый день, отключается от страха и мешает нам принимать осознанные решения.
Где можно получить помощь?
SAK, то есть кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия, расположены в четырех регионах Эстонии при крупных больницах:
Женская клиника Западно-Таллиннской центральной больницы, Сыле 23, Таллинн.