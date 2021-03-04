Больницы бьют тревогу из-за наступления третьей волны Сovid-19

Тот факт, что больницы Видземе и Латгале значительно загружены, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. В Балвской больнице заполненность коек, предназначенных для пациентов с Covid-19, достигла 100%, а это значит, что больным приходится ждать в очереди или ехать в другие самоуправления.

Член правления больничного объединения Алида Ване убеждена, что аналогичный сценарий ждет и другие больницы. Приход третьей волны подтверждают и данные секвенирования - британского штамма довольно много в Гулбене и в Балви, причем рост идет уже на устойчивом уровне, что означает, что вирус появился около двух недель назад.