Прокурор по делу Лембергса: деньги делились большими коробками от телевизоров

22 февраля Рижский окружной суд приговорил председателя Вентспилсской городской думы Айвара Лембергса к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 20 000 евро. Лембергс был арестован в зале суда. Стороны пообещали обжаловать приговор.

По словам Юрисса, основная идея Лембергса заключалась в том, чтобы закрепить свои позиции в ряде компаний. "Но предприятия в то время процветали, денежные потоки были большие. Как свидетельствовал один человек, прибыль - не бухгалтерская прибыль, а то, что, как думали люди, они заработали - делили невообразимым для нас образом - телевизионными коробками.

В них просто сметали все деньги, утрамбовывали и раздавали - тебе будет одна коробка, тебе следующая. В таких коробках вывезли сотни тысяч", - рассказал прокурор. 3

"Идея [у Лембергса] была очень простая - я хочу все контролировать! Другая сторона, конечно же, не хотела отдавать то, что приносило им огромные деньги. И единственным механизмом были угрозы, всевозможная демонстрация силы, препятствия на пути ведения бизнеса", - продолжил Юрисc.

Он также рассказал о нескольких эпизодах взяточничества и вымогательства, в которых на данный момент обвиняется Лембергс. Один из них связан с акциями Multinord AG. По мнению следствия, в 1994 году Лембергс путем вымогательства получил 26 акций этой компании, а в мае 1995 года - еще 12.

Похожая история случилась в 1993-1994 годах с 20 частями капитала компании Puses, принадлежащими Валентину Кокалису. Затем было вымогательство доли капитала Lat Transnafta в 1995 году.

Дальше, по словам прокурора, следовало отмывание денег - после того, как с помощью вымогательства удавалось получить часть капитала, эти средства переводились в другую компанию, которую Лембергс сам контролировал.