Прокурор по делу Лембергса: деньги делились большими коробками от телевизоров
Деньги, полученные за счет вентспилсского транзита, делились большими коробками от телевизоров, журналу Ir рассказал прокурор по делу Лембергса Юрис Юрисс.
Деньги, полученные за счет вентспилсского транзита, делились большими коробками от телевизоров, журналу Ir рассказал прокурор по делу Лембергса Юрис Юрисс.
22 февраля Рижский окружной суд приговорил председателя Вентспилсской городской думы Айвара Лембергса к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 20 000 евро. Лембергс был арестован в зале суда. Стороны пообещали обжаловать приговор.
По словам Юрисса, основная идея Лембергса заключалась в том, чтобы закрепить свои позиции в ряде компаний. "Но предприятия в то время процветали, денежные потоки были большие. Как свидетельствовал один человек, прибыль - не бухгалтерская прибыль, а то, что, как думали люди, они заработали - делили невообразимым для нас образом - телевизионными коробками.
В них просто сметали все деньги, утрамбовывали и раздавали - тебе будет одна коробка, тебе следующая. В таких коробках вывезли сотни тысяч", - рассказал прокурор.
"Идея [у Лембергса] была очень простая - я хочу все контролировать! Другая сторона, конечно же, не хотела отдавать то, что приносило им огромные деньги. И единственным механизмом были угрозы, всевозможная демонстрация силы, препятствия на пути ведения бизнеса", - продолжил Юрисc.
Он также рассказал о нескольких эпизодах взяточничества и вымогательства, в которых на данный момент обвиняется Лембергс. Один из них связан с акциями Multinord AG. По мнению следствия, в 1994 году Лембергс путем вымогательства получил 26 акций этой компании, а в мае 1995 года - еще 12.
Похожая история случилась в 1993-1994 годах с 20 частями капитала компании Puses, принадлежащими Валентину Кокалису. Затем было вымогательство доли капитала Lat Transnafta в 1995 году.
Дальше, по словам прокурора, следовало отмывание денег - после того, как с помощью вымогательства удавалось получить часть капитала, эти средства переводились в другую компанию, которую Лембергс сам контролировал.
"Есть яркий эпизод, проверенный в суде. Один из сообвиняемых, Ансис Сормулис, предлагал Лембергсу схему по переводу активов в компанию детей, а потом дальше, чтобы их спрятать. По словам прокурора, через эту схему деньги в итоге были вложены в строительство торгового центра Tobago в Вентспилсе.