Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш

В Латвии открывается новый центр товаров для сада и дома

ФОТО: Пресс-фото

5 марта в Латвии откроет свои двери центр по продаже товаров для садоводства, дома и зоотоваров - Hortes. Он будет расположен недалеко от торгового центра Sāga в Риге, на ул. Бикеру 4. Одновременно начнет работу интернет-магазин, для обеспечения безопасных удаленных покупок для каждого. В создание латвийского Hortes инвестировано более 6,5 млн евро, и там каждый день будет доступно более 15 000 наименований товаров.

Hortes - это ведущий в Эстонии бренд розничной торговли садовыми товарами и товарами для дома, который в своих центрах делает упор на широком выборе товаров и вдохновляющей среде для совершения покупок. Общая площадь нового центра составит 6 144 м2, из которых 1 910 м2 - это внешняя торговая зона, которая откроется для посетителей в апреле этого года. В новом магазине будут работать 30 сотрудников и консультантов. Посетителям магазина будет доступно более 100 парковочных мест.

Формируется одно из самых широких предложений в Латвии - значительную часть ассортимента составят сезонные уличные и комнатные растения из лучших питомников Балтии и Нидерландов, овощная рассада, саженцы хвойных деревьев, живые изгороди, плодовые деревья и кустарники, трава, а также самый большой выбор семян в Латвии. Также будет представлен широкий ассортимент товаров для домашних животных - корма, средства по уходу, оборудование для тренировок, посуда для кормления, одежда и аксессуары. Кроме того, в отделе зоотоваров Hortes, который станет крупнейшим в Латвии, желанными гостями наряду с хозяевами будут и их верные четвероногие друзья. Кроме того, будет представлен широкий ассортимент товаров для сада и благоустройства дома, в том числе мебель, подушки, домашний текстиль, вазы и цветочные горшки, свечи и подсвечники, посуда, кухонная утварь и различные предметы интерьера и дизайна. В центре также будет все необходимое для обустройства и ухода за красивым и практичным садом.

В магазине будут представлены такие известные бренды товаров для сада и дома, как Van Der Leeden, Prosperplast, Fiskars, Gardena, Claber, Tamrex, Beeztees, Mica, Spaas, Joik, Magrada, Maku, Rento, Barbecook, Mustang и другие.

"Центры садоводства в Латвии - еще не развитая до конца ниша, поэтому это будет уникальная возможность для каждого получить широчайший опыт покупок для сада и дома. Это будет новый опыт и для нас как торгового центра, потому что уже на стадии строительства мы приспособили здание для создания условной теплицы с соответствующей терморегуляцией зимой и летом", - говорит директор ООО VPH Latvia Юрис Барканс.

Центр откроет свои двери для посетителей 5 марта этого года недалеко от торгового центра Sāga в Риге, на ул. Бикеру 4. В целях обеспечения безопасных покупок в просторных помещениях центра, оборудованных современной системой вентиляции, мы приглашаем посетителей быть ответственными и соблюдать установленные государством ограничения в процессе покупок, а также пользоваться преимуществами интернет-магазина hortes.lv.

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