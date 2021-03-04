Чт, 4.03.2021
Многие, наверное, не понимают, что снижение заболеваемости могло бы быть более быстрым без нового британского штамма, который ее увеличивает. Если снять ограничения, мы увидели бы то же самое, что произошло в Ирландии и Эстонии. Оставить так, как есть, сейчас тоже недостаточно. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Латвия больше не входит в темно-красную зону риска Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) исключил Латвию из темно-красной зоны на карте предупреждений о поездках, где обозначены европейские страны с самым высоким уровнем заболеваемости Соvid-19. Обновленная карта опубликована в четверг.

В темно-красной зоне, где расположены страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью более 500 случаев на 100 000 населения, Латвия находилась с конца января. С четверга Латвия находится в красной зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составляет от 150 до 500 случаев.

Из стран Балтии в темно-красной зоне остается Эстония, а Литва, как и Латвия, находится в красной зоне.

В настоящее время Латвия находится на шестом месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ. 

По расчетам ЕЦПКЗ за предыдущие две недели с 15 по 28 февраля, совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 496,9 случая. Еще выше, чем в Латвии, заболеваемость в Чехии, Эстонии (1 038,5 случая на 100 000 населения), Словакии, Словении и на Мальте.

В Литве уровень заболеваемости продолжает снижаться и составляет по данным на четверг 229,3 случая. 

В Латвии также снизился показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей. По этому показателю (87,5 случая) Латвия находится на шестом месте среди стран ЕС и ЕЭЗ. Самые высокие показатели смертности с диагностированным Covid-19 на миллион населения за последние две недели были в Чехии, Испании, Португалии, Словакии и Венгрии. Соответствующий показатель составляет 58,7 в Литве и 66,2 в Эстонии.

Финляндия, за исключением района Хельсинки, а также большая часть Дании, Греции, Норвегии и некоторые другие регионы Европы находятся в оранжевой зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100000 населения составляет от 25 до 150 случаев. В зеленой зоне (менее 25 случаев на 100 000 населения) находятся только Исландия и два региона Норвегии.

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