Побережье Новой Зеландии сотрясло сильное землетрясение
По словам сейсмологов, в четверг, 4 марта, сильное землетрясение силой около семи баллов потрясло восточное побережье Северного острова Новой Зеландии.
По словам сейсмологов, в четверг, 4 марта, сильное землетрясение силой около семи баллов потрясло восточное побережье Северного острова Новой Зеландии.
По оценкам Геологической службы США (USGS), землетрясение в 10:27 по местному времени в пятницу (15:27 по латвийскому времени в четверг) произошло на глубине десяти километров.
По данным Геологической службы США, сила землетрясения составила 6,9 балла.
В местном центре мониторинга GeoNet указывается, что сила землетрясения составила 7,2 балла, а его очаг находился на глубине 94 километра.
Распространилось предупреждение о цунами, но через несколько часов было снято.
Местное радио сообщает, что сотни людей ушли на более высокие места в разных районах.
О жертвах или повреждениях в настоящее время не сообщается.