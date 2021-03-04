Побережье Новой Зеландии сотрясло сильное землетрясение

По оценкам Геологической службы США (USGS), землетрясение в 10:27 по местному времени в пятницу (15:27 по латвийскому времени в четверг) произошло на глубине десяти километров.

По данным Геологической службы США, сила землетрясения составила 6,9 балла.

В местном центре мониторинга GeoNet указывается, что сила землетрясения составила 7,2 балла, а его очаг находился на глубине 94 километра.

Распространилось предупреждение о цунами, но через несколько часов было снято.

Местное радио сообщает, что сотни людей ушли на более высокие места в разных районах.