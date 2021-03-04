"Жирные обыватели" и "туповатый народ": опубликована аудиозапись предположительно бывшего главы МВД Беларуси

"Жирные обыватели" и "туповатый народ" - такие слова звучат на записи, опeбликованной сегодня, 4 марта, инициативой BYPOL, которая объединяет бывших силовиков Беларуси, которые ушли из системы. Утверждается, что голос на записи принадлежит Юрию Караеву - бывшему министру внутренних дел Беларуси. Он сравнивает последние события в Беларуси с Чеченской войной и говорит о том, что силовики спасли страну.