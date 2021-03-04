"Жирные обыватели" и "туповатый народ": опубликована аудиозапись предположительно бывшего главы МВД Беларуси
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
"Жирные обыватели" и "туповатый народ" - такие слова звучат на записи, опeбликованной сегодня, 4 марта, инициативой BYPOL, которая объединяет бывших силовиков Беларуси, которые ушли из системы. Утверждается, что голос на записи принадлежит Юрию Караеву - бывшему министру внутренних дел Беларуси. Он сравнивает последние события в Беларуси с Чеченской войной и говорит о том, что силовики спасли страну.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 04.03.2021
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