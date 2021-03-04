Пт, 5.03.2021
Больше не соглашусь Теледива Анна Розите об опыте съемок для Playboy
Теледива Анна Розите об опыте съемок для Playboy

"Жирные обыватели" и "туповатый народ": опубликована аудиозапись предположительно бывшего главы МВД Беларуси

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Соратники Навального привезли ему передачи в пересыльную тюрьму в Кольчугино
  • "Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами". Инициатива ByPol опубликовала аудиозапись, на которой предположительно бывший министр внутренних дел Беларуси выступает перед силовиками
  • В Украине впервые в этом году выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, премьер говорит о начале третьей волны пандемии. Что произошло?
  • В Европе начали проверку вакцины "Спутник V". Москва говорит, что готова поставить 50 миллионов доз уже летом – в Брюсселе это вызывает вопросы

"Жирные обыватели" и "туповатый народ" - такие слова звучат на записи, опeбликованной сегодня, 4 марта, инициативой BYPOL, которая объединяет бывших силовиков Беларуси, которые ушли из системы. Утверждается, что голос на записи принадлежит Юрию Караеву - бывшему министру внутренних дел Беларуси. Он сравнивает последние события в Беларуси с Чеченской войной и говорит о том, что силовики спасли страну. 

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 04.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
НАВЕРХ
Back