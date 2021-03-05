Латвийские ученые: в обществе нарастает депрессия

Пандемия не отступает, и все более актуальной становится проблема психического здоровья и психологической устойчивости людей разного возраста, а также здоровья пожилых людей и детей. В рамках национальной программы исследований воздействия эпидемии Covid-19 на систему здравоохранения и общественное здоровье латвийские ученые проанализировали данные, полученные во время первой волны пандемии и совсем недавно (ноябрь), пишет в пятницу газета Diena.