Латвийские ученые: в обществе нарастает депрессия

Как заявила доцент кафедры психиатрии Елена Врублевская на онлайн-завтраке, организованном Рижским университетом им. Страдиня, Всемирная организация здравоохранения еще в начале 2020 года предупреждала, что и сама пандемия, и ограничения могут существенно повлиять на психическое здоровье - вырастет распространенность депрессии, тревожных расстройств, употребления психоактивных веществ и т. д.
Проблемы со здоровьем могут быть вызваны экономическими трудностями, безработицей, одиночеством, хроническими физическими заболеваниями, малоподвижным образом жизни, плохим качеством сна.
Для оценки психического здоровья населения Латвии в июле 2020 года под руководством профессора Элмара Ранцанса был проведен интернет-опрос, который включал 26 блоков вопросов и ответы 2608 респондентов.
Большинство респондентов признались в опасениях, что они или члены их семей могут заразиться Covid-19, но менее половины респондентов опасались и того, что люди будут дистанцироваться и вести себя по-другому, если они заболеют.
Выяснилось, что почти 6% латвийцев испытали клиническую депрессию во время чрезвычайной ситуации, а 8% населения испытали симптомы дистресса или депрессии.