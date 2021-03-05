Пт, 5.03.2021
Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии? Из-за этого мы перестали носить маски и соблюдать ограничения? Наталья Михайлова, журналист
Наталья Михайлова, журналист
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Латвийские ученые: в обществе нарастает депрессия

ФОТО: Shutterstock

Пандемия не отступает, и все более актуальной становится проблема психического здоровья и психологической устойчивости людей разного возраста, а также здоровья пожилых людей и детей. В рамках национальной программы исследований воздействия эпидемии Covid-19 на систему здравоохранения и общественное здоровье латвийские ученые проанализировали данные, полученные во время первой волны пандемии и совсем недавно (ноябрь), пишет в пятницу газета Diena.

Как заявила доцент кафедры психиатрии Елена Врублевская на онлайн-завтраке, организованном Рижским университетом им. Страдиня, Всемирная организация здравоохранения еще в начале 2020 года предупреждала, что и сама пандемия, и ограничения могут существенно повлиять на психическое здоровье - вырастет распространенность депрессии, тревожных расстройств, употребления психоактивных веществ и т. д. 

Проблемы со здоровьем могут быть вызваны экономическими трудностями, безработицей, одиночеством, хроническими физическими заболеваниями, малоподвижным образом жизни, плохим качеством сна. 

Для оценки психического здоровья населения Латвии в июле 2020 года под руководством профессора Элмара Ранцанса был проведен интернет-опрос, который включал 26 блоков вопросов и ответы 2608 респондентов. 

Большинство респондентов признались в опасениях, что они или члены их семей могут заразиться Covid-19, но менее половины респондентов опасались и того, что люди будут дистанцироваться и вести себя по-другому, если они заболеют. 

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Выяснилось, что почти 6% латвийцев испытали клиническую депрессию во время чрезвычайной ситуации, а 8% населения испытали симптомы дистресса или депрессии. 

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