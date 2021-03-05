Пт, 5.03.2021
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Теледива Анна Розите об опыте съемок для Playboy
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Как жыве Беларусь? Новости недели в мнениях экспертов

Акция протеста в Минске ФОТО: AFP/SCANPIX

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог". Что обсуждали В. В. Путин и А. Г. Лукашенко в Сочи? Когда оппозиция возьмет бразды правления в свои мозолистые руки? Чем готова пожертвовать Литва, пригревшая опальных белорусских лидеров?

Скандальное видео

Март начался с громкого скандала. 2 марта Следственный комитет Республики Беларусь заявил о том, что расследование уголовного дела в отношении соратников Светланы Тихановской завершено. Заявление сопровождала красноречивая иллюстрация: видеозапись "тайной вечери", снятая скрытой камерой в Минске аккурат в канун прошлогодних выборов, сообщает TUT.BY.

Сидящие за столом люди, которые на видео видны, правда, весьма расплывчато, обсуждали, по версии СК, как организовать массовые беспорядки в Гомеле, захватить административные здания и назначить на место законных властей своих ставленников. Утверждается, что лидер оппозиции к силовому варианту отнеслась вполне лояльно, план поддержала и даже согласилась выделить средства на закупку как спецсредств (электрошокеров, газовых баллончиков и т. п.), так и мегафонов, раций и т. п. 

Впрочем, впечатление несколько подпортил тот факт, что запись была склеена из нарезки различных фрагментов. Однако и на них было видно, что в самый пикантный момент, когда речь пошла о том, что нужно создавать силовой блок, С. Тихановская покинула собрание.

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Штаб экс-кандидата в президенты, пишут Naviny.by, отрицает поддержку радикальных методов достижения целей. В распространенном заявлении говорится о том, что и в преддверии выборов, и позже команда Тихановской общалась с огромным количеством белорусов. И среди этих людей, конечно, имелись и сторонники жестких методов. Однако Светлана в разработке таких планов никогда не участвовала, да и вся новейшая история протестного движения свидетельствует о том, что они сторонники только и исключительно мирных сценариев.

Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голоса героев сюжета принадлежат обвиняемым: доверенным лицам лидера оппозиции и ей самой. Всем предъявлены обвинения по серьезнейшим статьям (подготовка к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений). Фигуранты, находящиеся в стране, заключены под стражу, а Светлана Тихоновская объявлена в розыск и вновь поднят вопрос о ее экстрадиции. 

Политические ритуалы и экономические реалии

В Литве же, где нашла приют лидер оппозиции, над этим только посмеялись. Как сообщает Deutsche Welle, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в беседе с корреспондентом немецкой волны заявил, что Минск прекрасно понимает, что подобные запросы носят чисто ритуальный характер и Литва не выдает людей, которых преследуют по политическим мотивам. 

А депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис добавил, что литовское правительство, которое пойдет навстречу минскому режиму и выдаст хотя бы одного политического беженца, не продержится и дня. Ухудшения отношений между странами политики не боятся и считают, что они и так уже – хуже некуда. 

Отметим, что осенью страны обменялись взаимными любезностями, отозвав послов. А вскоре белорусской стороной было принято решение переваливать нефтепродукты не через Клайпедский порт, а через российские порты: о чем министры транспорта России и Беларуси подписали соглашение 19 февраля: в 2021–2023 годах 9,8 млн тонн продуктов отправятся в долгий путь, минуя Литву. Белорусская сторона заявляет, что это еще цветочки и, скорее, пробный шар – обкатка нового транзитного маршрута, пишет агентство "БЕЛТА". Следующим шагом, по словам министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко, станет обсуждение вопроса транзита через Россию калийных удобрений, леса и продукции машиностроения. Как пишет литовский портал Klaipėda atvirai, ссылаясь на оценку Ernst & Young, в 2019 году за счет перевалки белорусских грузов бюджет Литвы пополнился на 155 млн евро: 70% от объема принятых грузов составляют минеральные удобрения.

Власти закручивают гайки

А тем временем белорусские власти продолжают показательную порку. По подсчетам белорусских правозащитных организаций, общее число политзаключенных в стране уже достигло 270 человек. 

Под раздачу попали и старые, и малые, и даже такие доки, как юристы. Как пишет портал "Настоящее время", Минюст провел внеочередную аттестацию семи адвокатов Минской областной коллегии. В итоге трое из них процедуру не прошли, а еще столько же получили отсрочку на шесть месяцев. Мотивы – "вследствие недостаточной квалификации" и "неполного соответствия требованиям законодательства". По странному стечению обстоятельств на хлеб они зарабатывали, защищая политзаключенных. И это далеко не первый случай – число служителей Фемиды, пострадавших за то, что защищают не тех клиентов, стало настолько вопиющим, что за коллег вступилась даже Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA) и другие авторитетные организации. 

Как сообщает Euroradio, из-за своей гражданской позиции пострадала и научная интеллигенция – 113 преподавателей вузов и ученых. В том числе 30 преподавателей и 17 ученых были либо уволены, либо сами покинули насиженные места в знак солидарности с коллегами. 

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А чтобы вразумлять недовольных было сподручнее, с 1 марта в стране начал действовать обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Как пишут Naviny.by, штрафы выросли в три-четыре раза: как для участников, так и для организаторов. В том числе – за оскорбление силовиков в интернете, неповиновение сотрудникам милиции, вовлечение детей в акции (для родителей) и использование запрещенной символики. Вырос в два раза и срок административного ареста для участников незаконных мероприятий – теперь, если выяснится, что правонарушение совершенно повторно или пикетчики получили за это мзду, на нары могут отправить на 30 суток. Кроме того, предусмотрена трудотерапия – общественные работы. 

Падет или не падет

Невзирая на то, что народные массы перешли с улиц на кухонный и дворовой формат протестов, Светлана Тихановская уверена, что вот-вот режим прикажет долго жить. Издание Meduza процитировало ее интервью журналу Bild, в котором лидер оппозиции заявила, что режим Лукашенко падет в этом году:  "думаю, что он уйдет весной". К смене власти приведет двусторонний прессинг: как внутри страны, так и извне.

И оппозиция старается вовсю, чтобы европейские структуры усилили "меры политического, финансового, экономического и санкционного давления на режим Лукашенко с целью остановить репрессии, освободить политзаключенных и провести новые выборы". Именно с такой целью на днях отправился в Брюссель с рабочим визитом представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.

А также для того, чтобы обсудить предоставление помощи для репрессированных белорусов, опальных медиа, структур гражданского общества и ущемленного режимом бизнеса.

А тем временем сам главный фигурант, который в канун Дня защитника отечества продуктивно покатался на лыжах в Красной Поляне с В. В. Путиным, продолжает опровергать домыслы журналистов, высказывающих различные предположения об итогах этой встречи.  "К сожалению, процентов на 70 это полная брехня и выдумки", - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. 

Однако о повестке дня, традиционно, белорусский лидер рассказывает весьма обтекаемо, говоря о том, что обсуждалось множество вопросов сотрудничества. Но ни о каких российских кредитах речи не шло, равно как и о слиянии двух государств и трансфере власти. 

Комментарий эксперта

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" ФОТО: Пресс-фото

О власти и суверенитете

Одно из ключевых событий, которое сейчас обсуждают в Беларуси – это встреча лидеров двух стран – А. Лукашенко и В. Путина, которая состоялась на прошлой неделе в Сочи. Это вторая по счету встреча, которая произошла после августовских событий.

Конкретных результатов пока нет, но здесь важнее другое. Когда в Беларуси начался политический кризис, для Лукашенко критически важна была поддержка Путина, и он ее получил – в первую очередь политическую: российский лидер заявил, что поддерживает Лукашенко и признает его законно избранным, легитимным президентом. Это стало сигналом для всего госаппарата и позволило Лукашенко удержать ситуацию под контролем. И если в сентябре он ехал на встречу к Путину, имея очень неустойчивые позиции, поскольку в стране шли масштабные протесты, то сейчас он чувствовал себя гораздо более уверенно. Ведь сейчас протесты почти затухли, изредка проводятся "точечные" акции во дворах. Так что власти хоть и понимают, что протестные настроения остаются достаточно сильными, но чувствуют себя победителями. 

Кроме того, важным фактором, укрепляющим позиции Лукашенко и позволяющим ему заручиться всесторонней поддержкой российского президента, являются и массовые протесты, которые проходят в самой России – еще в августе белорусский президент говорил, что если в Беларуси что-то заварится, то оно неизбежно перекинется на Россию. Они с Путиным в одной лодке, и поэтому Лукашенко может рассчитывать на меньшее давление со стороны российского президента при решении вопросов, связанных с двусторонней интеграцией двух стран. 

Однако в отличие от 2019 года, когда интенсивно обсуждалась тема интеграции, включающая создание полноценных наднациональных органов, сейчас позиции Лукашенко гораздо слабее – тогда он смело мог отказываться от всего того, что считал неприемлемым для суверенитета Беларуси.

По мнению некоторых экспертов, в случае утверждения дорожных карт в том виде, как ранее хотела Россия, Беларусь утратила бы суверенитет на 80–85%: решения бы принимались не Минском, а на наднациональном уровне. Сейчас у Лукашенко возможностей для маневров гораздо меньше. Переговоры сложные, ясно, что до из завершения еще далеко. Остается много спорных вопросов, решения которых ждет Россия. От этого зависит многое – в том числе и открытие дальнейших кредитных линий. Но Лукашенко, конечно, будет сопротивляться – ведь любое ослабление суверенитета ослабляет и его личную власть.

Нулевой шанс

Что касается протестного движения, то сейчас оно фактически сводится к одному лозунгу: "Лукашенко должен уйти". А поскольку внутренний конфликт между белорусами уже дошел до лобового столкновения, то для многих все прочие темы, в том числе и о суверенитете, уже уходят на задний план. Ведь вся белорусская политика критично зависит от России. И в ситуации, когда Москва поддержала Лукашенко, а Запад встал на сторону оппозиции, через полгода этого активного противостояния люди поняли, что у Запада-то нет никакого ключевого влияния. Сейчас протестное движение пребывает в растерянности. И у некоторых из протестующих стали появляться мысли: пусть лучше этот конфликт разрешит Путин. 

Шансы, что оппозиция в нынешних условиях придет к власти, приближаются к нулю процентов. Особенно если речь идет о видимой и активной ее части – тех структурах, которые сейчас образовались в Варшаве и Вильнюсе: Тихановская, Латушко и т. п. В высших эшелонах российской власти их воспринимают как марионеток Запада.

Многие громкие заявления оппозиции зачастую выглядят очень утопическими и свидетельствуют как минимум о некомпетентности тех людей, которые выступают в роли советников лидеров оппозиции. Но, видимо, некоторые полагают, что таким образом они поддерживают протестный дух. Если бы по отношению к этим лидерам со стороны России был бы хотя бы молчаливый нейтралитет – у них был бы шанс. Но сейчас все с точностью до наоборот. Да, Европа на словах и санкциями поддерживает протестное движение, однако реальный результат – контрпродуктивный, так как из-за санкций власти только усиливают внутренние репрессии.

Глубокая пропасть

Сейчас власти закручивают гайки, и это будет продолжаться. Хотя весной какие-то попытки вновь выйти на улицу, безусловно, будут. 25 марта у нас в стране значимый день – годовщина создания Белорусской народной республики в 1918 году. Даже в былые времена, когда оппозиция практически не пользовалась поддержкой у народа, в эти дни были митинги. Но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы активность протестующих вернулась даже на уровень ноября, не говоря уж об августе и сентябре.

Однако надо понимать, что протестные настроения никуда не исчезнут – дубинками людей можно заставить сидеть дома, но внутреннее негодование растет. Какие-то всплески будут происходить. Так что власть постоянно будет находиться в состоянии повышенной нервозности. И будет сохранять демонстративную репрессивность. Такое было уже и в предыдущие выборы. Была аналогичная динамика, только масштабы протестов были меньше. Тогда власть на протяжении нескольких месяцев зачищала пространство и, как говорил Лукашенко, "закатывала в асфальт". Но потом все откатывалось назад – ведь в высших эшелонах власти прекрасно понимают, что важно сохранить отношения с Западом. Это закономерная логика авторитарного режима. Просто в этот раз они увидели не хилые ростки оппозиционности, а уже окрепшие саженцы.  

Так что власть останется там, где она и была. И главная трагичность ситуации заключается в том, что все эти события привели к углублению раскола в белорусском обществе. Если раньше как-то его удавалось сглаживать, то сейчас народ просто разорван на два непримиримых лагеря.

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