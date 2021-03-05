Как жыве Беларусь? Новости недели в мнениях экспертов

Однако о повестке дня, традиционно, белорусский лидер рассказывает весьма обтекаемо, говоря о том, что обсуждалось множество вопросов сотрудничества. Но ни о каких российских кредитах речи не шло, равно как и о слиянии двух государств и трансфере власти.

Комментарий эксперта

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" ФОТО: Пресс-фото

О власти и суверенитете

Одно из ключевых событий, которое сейчас обсуждают в Беларуси – это встреча лидеров двух стран – А. Лукашенко и В. Путина, которая состоялась на прошлой неделе в Сочи. Это вторая по счету встреча, которая произошла после августовских событий.

Конкретных результатов пока нет, но здесь важнее другое. Когда в Беларуси начался политический кризис, для Лукашенко критически важна была поддержка Путина, и он ее получил – в первую очередь политическую: российский лидер заявил, что поддерживает Лукашенко и признает его законно избранным, легитимным президентом. Это стало сигналом для всего госаппарата и позволило Лукашенко удержать ситуацию под контролем. И если в сентябре он ехал на встречу к Путину, имея очень неустойчивые позиции, поскольку в стране шли масштабные протесты, то сейчас он чувствовал себя гораздо более уверенно. Ведь сейчас протесты почти затухли, изредка проводятся "точечные" акции во дворах. Так что власти хоть и понимают, что протестные настроения остаются достаточно сильными, но чувствуют себя победителями.

Кроме того, важным фактором, укрепляющим позиции Лукашенко и позволяющим ему заручиться всесторонней поддержкой российского президента, являются и массовые протесты, которые проходят в самой России – еще в августе белорусский президент говорил, что если в Беларуси что-то заварится, то оно неизбежно перекинется на Россию. Они с Путиным в одной лодке, и поэтому Лукашенко может рассчитывать на меньшее давление со стороны российского президента при решении вопросов, связанных с двусторонней интеграцией двух стран.

Однако в отличие от 2019 года, когда интенсивно обсуждалась тема интеграции, включающая создание полноценных наднациональных органов, сейчас позиции Лукашенко гораздо слабее – тогда он смело мог отказываться от всего того, что считал неприемлемым для суверенитета Беларуси.

По мнению некоторых экспертов, в случае утверждения дорожных карт в том виде, как ранее хотела Россия, Беларусь утратила бы суверенитет на 80–85%: решения бы принимались не Минском, а на наднациональном уровне. Сейчас у Лукашенко возможностей для маневров гораздо меньше. Переговоры сложные, ясно, что до из завершения еще далеко. Остается много спорных вопросов, решения которых ждет Россия. От этого зависит многое – в том числе и открытие дальнейших кредитных линий. Но Лукашенко, конечно, будет сопротивляться – ведь любое ослабление суверенитета ослабляет и его личную власть.

Нулевой шанс