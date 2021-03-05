Как жыве Беларусь? Новости недели в мнениях экспертов

Март начался с громкого скандала. 2 марта Следственный комитет Республики Беларусь заявил о том, что расследование уголовного дела в отношении соратников Светланы Тихановской завершено. Заявление сопровождала красноречивая иллюстрация: видеозапись "тайной вечери", снятая скрытой камерой в Минске аккурат в канун прошлогодних выборов, сообщает TUT.BY.
Сидящие за столом люди, которые на видео видны, правда, весьма расплывчато, обсуждали, по версии СК, как организовать массовые беспорядки в Гомеле, захватить административные здания и назначить на место законных властей своих ставленников. Утверждается, что лидер оппозиции к силовому варианту отнеслась вполне лояльно, план поддержала и даже согласилась выделить средства на закупку как спецсредств (электрошокеров, газовых баллончиков и т. п.), так и мегафонов, раций и т. п.
Впрочем, впечатление несколько подпортил тот факт, что запись была склеена из нарезки различных фрагментов. Однако и на них было видно, что в самый пикантный момент, когда речь пошла о том, что нужно создавать силовой блок, С. Тихановская покинула собрание.
Штаб экс-кандидата в президенты, пишут Naviny.by, отрицает поддержку радикальных методов достижения целей. В распространенном заявлении говорится о том, что и в преддверии выборов, и позже команда Тихановской общалась с огромным количеством белорусов. И среди этих людей, конечно, имелись и сторонники жестких методов. Однако Светлана в разработке таких планов никогда не участвовала, да и вся новейшая история протестного движения свидетельствует о том, что они сторонники только и исключительно мирных сценариев.
Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голоса героев сюжета принадлежат обвиняемым: доверенным лицам лидера оппозиции и ей самой. Всем предъявлены обвинения по серьезнейшим статьям (подготовка к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений). Фигуранты, находящиеся в стране, заключены под стражу, а Светлана Тихоновская объявлена в розыск и вновь поднят вопрос о ее экстрадиции.
Политические ритуалы и экономические реалии
В Литве же, где нашла приют лидер оппозиции, над этим только посмеялись. Как сообщает Deutsche Welle, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в беседе с корреспондентом немецкой волны заявил, что Минск прекрасно понимает, что подобные запросы носят чисто ритуальный характер и Литва не выдает людей, которых преследуют по политическим мотивам.
А депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис добавил, что литовское правительство, которое пойдет навстречу минскому режиму и выдаст хотя бы одного политического беженца, не продержится и дня. Ухудшения отношений между странами политики не боятся и считают, что они и так уже – хуже некуда.
Отметим, что осенью страны обменялись взаимными любезностями, отозвав послов. А вскоре белорусской стороной было принято решение переваливать нефтепродукты не через Клайпедский порт, а через российские порты: о чем министры транспорта России и Беларуси подписали соглашение 19 февраля: в 2021–2023 годах 9,8 млн тонн продуктов отправятся в долгий путь, минуя Литву. Белорусская сторона заявляет, что это еще цветочки и, скорее, пробный шар – обкатка нового транзитного маршрута, пишет агентство "БЕЛТА". Следующим шагом, по словам министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко, станет обсуждение вопроса транзита через Россию калийных удобрений, леса и продукции машиностроения. Как пишет литовский портал Klaipėda atvirai, ссылаясь на оценку Ernst & Young, в 2019 году за счет перевалки белорусских грузов бюджет Литвы пополнился на 155 млн евро: 70% от объема принятых грузов составляют минеральные удобрения.