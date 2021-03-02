СК Беларуси показал видео с обсуждением планов захвата зданий в Гомеле. В нем участвовала Тихановская

По информации СК, видеозапись была сделана 5 августа прошлого года - за несколько дней до президентских выборах.

На записи видно, что люди в комнате обсуждают захват административных зданий в Гомеле и создание "силового блока" для противостояния ОМОНу.

Видеозапись свидетельствует, что женщина, которую СК представил как Тихановскую, во время разговора выражает неуверенность в том, что кто-то "пойдет за Тихановскую": "Я человек, который не умеет отбиваться. Мне говорят, я кивну, да, наверное, так правильно. Вы понимаете, что я одна вообще ни с кем не справлюсь".

Когда участники обсуждения заводят речь о необходимости "силового блока", женщина выходит из комнаты.

По утверждению Следственного комитета, все присутствующие на записи люди за исключением Тихановской задержаны. Они обвиняются в приготовлении к массовым беспорядкам и захвату зданий. Сама же Тихановская после состоявшихся в августе выборов уехала в Литву - это было сделано под давлением силовых структур. В октябре прошлого года она была объявлена в международный розыск.

Как позже сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, на видео действительно запечатлена лидер оппозиции. Впрочем,

Красулина отметила, что хоть часть белорусов и поддерживает "радикальные меры" в борьбе с властью, сама политик "никогда не участвовала в разработке таких планов". 1