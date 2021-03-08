Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Десерт для выходных: блинный торт с лимонным кремом

Иллюстративное фото ФОТО: depositphotos.com

Масленица! И самое время освоить рецепт приготовления блинного торта с лимонным кремом. Вашим гостям и домашним понравится!

Вам потребуется:

Для блинов:

10 ст. л муки, 375 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, растительное масло

Для крема:

2 лимона, 2 яйца, 125 г сахара, 60 г сливочного масла, 12 г желатина

Приготовление:

1. Яйца взбить с сахаром. Продолжая взбивать, постепенно добавить молоко и муку.

2. В нагретой сковороде пожарить блины - получится около 10 штук.

3. Приготовить крем. Очистить лимоны, натереть лимонную кожуру, выжать лимонный сок.

4. К яйцам добавить сахар, лимонный сок и цедру.

5. Эту массу перелить в кастрюльку,

добавить масло и варить на водяной бане, пока масса не загустеет, примерно 7-8 минут. Охладить.

6. Добавить в полученный крем набухший желатин.

7. Выложить в форму со съемными бортами блины, смазывая их сверху лимонным кремом.

Поставить в холодильник охлаждаться на несколько часов или на ночь. Сверху украсить ягодами.

Приятного аппетита!

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