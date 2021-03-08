Десерт для выходных: блинный торт с лимонным кремом
Масленица! И самое время освоить рецепт приготовления блинного торта с лимонным кремом. Вашим гостям и домашним понравится!
Масленица! И самое время освоить рецепт приготовления блинного торта с лимонным кремом. Вашим гостям и домашним понравится!
Вам потребуется:
Для блинов:
10 ст. л муки, 375 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, растительное масло
Для крема:
2 лимона, 2 яйца, 125 г сахара, 60 г сливочного масла, 12 г желатина
Приготовление:
1. Яйца взбить с сахаром. Продолжая взбивать, постепенно добавить молоко и муку.
2. В нагретой сковороде пожарить блины - получится около 10 штук.
3. Приготовить крем. Очистить лимоны, натереть лимонную кожуру, выжать лимонный сок.
4. К яйцам добавить сахар, лимонный сок и цедру.
5. Эту массу перелить в кастрюльку,
6. Добавить в полученный крем набухший желатин.
7. Выложить в форму со съемными бортами блины, смазывая их сверху лимонным кремом.
Приятного аппетита!