Жительница Таллинна осталась без операции из-за положительного теста, в правильность которого она не верит

Позитив на негатив

Свою историю Николь описала в Facebook, параллельно обратившись в редакцию Rus.Postimees. История, в эпицентре которой оказалась молодая женщина звучит так: "На 25 февраля у меня была запланирована операция, я ждала ее семь месяцев. За неделю мне позвонили из больницы и сказали, что за пару дней до операции мне нужно сдать тест на Covid-19".

Тест она сдала 23 февраля и уже на следующий день получила оглушительную новость: позитивный. "Я была уверена, что у меня все в порядке. В начале февраля я сдавала такой же анализ, и он был отрицательным». Николь призналась, что для нее мир в этот момент рухнул, планы тоже: "Я судорожно начала звонить по всем врачам и больницам, но в праздник, конечно же, никто не работал, поэтому ответа на свои вопросы я не получила, направления на новый тест тоже - операция отменилась".

Николь говорит, что хорошо знает свой организм и слабый иммунитет, а потому не верит, что может болеть Covid-19, не имея ни единого симптома: "Ни единого симптома, контактов не было, маску носила, руки дезинфицировала, людей обходила за два метра".

Поскольку ситуация вызывала сомнения не только у Николь, но и у ее родственников, уже на следующий день, 25 февраля, она добилась повторного направления на тестирование. И 26 февраля пришел отрицательный ответ.

"Я сразу позвонила в Департамент здоровья, и спросила: что мне теперь делать? Мне посоветовали позвонить в лабораторию и выяснить, что произошло, не могли ли что-то перепутать", - продолжает рассказ Николь. В лаборатории ей ответили, что разберутся и перезвонят, но вместо них позвонили из Департамента здоровья и предложили сдать третий тест.

Николь не терпелось, поэтому если первые два теста она сдала в Таллинне, то на третий отправилась в Рапла, где можно было попасть в палатку в тот же день, а не сидеть в неизвестности все выходные. «Весь вечер я просидела на нервах, накрутила себя. Мне звонили друзья и родственники, интересовались самочувствием. Но все было без изменений. А 27 февраля пришел ответ теста - отрицательный".

Николь очень удивилась пережитой истории и засомневалась и в тестах, и в статистике.

Внезапно пришел и внезапно ушел

Поскольку речь идет о деликатных данных, руководитель по связям с общественностью фирмы Synlab в Северных странах Герли Кеделаук отказалась говорить об обстоятельствах тестирования Николь, но сообщила, что пациентке уже все подробно объяснили. Действительно, к тому моменту Synlab, наконец, ответил на запрос пациентки, а она представила этот ответ нам.