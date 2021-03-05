Думпис: новый штамм Covid-19 распространяется среди маленьких детей. Март будет тяжелым

Он отметил, что в случае, если возникнут большие вспышки в детских садах и школах, дети смогут заразить членов семьи и будут поддерживать эпидемию.

Он прогнозирует, что нас ждет очень тяжелый март, так как более заразный вид коронавируса распространяется в нескольких регионах и уже сейчас понятно, что его доля будет расти.

Думпис подчеркнул, что если будет замечен рост заболеваемости, необходимо будет реагировать незамедлительно. 77

Инфекционист считает, что необходимо ввести более строгие требования к удаленной работе и ужесточить требования безопасности на рабочих местах. Он уверен, что значительная часть людей получили вирус именно на работе.

"Существуют возможные ограничения на передвижение или закрытие детских садов, оставив только специальные группы", - сказал Думпис.

Инфекционист напоминает - не так важно, насколько строги ограничения, как соблюдение этих ограничений, так как именно это дает результат. 77