Сб, 6.03.2021
От имени всего правительства я приношу свои извинения Кришьянис Кариньш о недостатках в процессе вакцинации
Кришьянис Кариньш о недостатках в процессе вакцинации

Думпис: новый штамм Covid-19 распространяется среди маленьких детей. Март будет тяжелым

Уга Думпис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Международные исследования показали, что новый штамм Covid-19 успешно распространяется среди маленьких детей, в отличие от прежних штаммов вируса, в эфире передачи Panorāma сообщил инфекционист Уга Думпис.

Он отметил, что в случае, если возникнут большие вспышки в детских садах и школах, дети смогут заразить членов семьи и будут поддерживать эпидемию.

Он прогнозирует, что нас ждет очень тяжелый март, так как более заразный вид коронавируса распространяется в нескольких регионах и уже сейчас понятно, что его доля будет расти.

Думпис подчеркнул, что если будет замечен рост заболеваемости, необходимо будет реагировать незамедлительно.

Инфекционист считает, что необходимо ввести более строгие требования к удаленной работе и ужесточить требования безопасности на рабочих местах. Он уверен, что значительная часть людей получили вирус именно на работе. 

"Существуют возможные ограничения на передвижение или закрытие детских садов, оставив только специальные группы", - сказал Думпис.

Инфекционист напоминает - не так важно, насколько строги ограничения, как соблюдение этих ограничений, так как именно это дает результат. 

"Вы не можете быть уверены в себе, и вам просто нужно понять, что тяжелые месяцы еще остались. Но летом все может быть намного лучше", - предсказал Думпис.

НАВЕРХ
Back