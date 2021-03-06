На проект контроля средней скорости выделено 700 тыс. евро

Решение о выделении этих средств было принято 25 февраля на заседании совета по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в LVC, средства для реализации проекта будут получены из платежей по страхованию обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Предполагается, что

на эту сумму контроль скорости будет введен на десяти участках дорог.

Совет по безопасности дорожного движения на основе анализа данных за несколько предыдущих лет постановил ввести на дорогах контроль за средней скоростью движения.