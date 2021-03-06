Сб, 6.03.2021
Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

На проект контроля средней скорости выделено 700 тыс. евро

ФОТО: Pexels

Для реализации проекта по контролю средней скорости на автодорогах в этом году выделено 700 тыс. евро, сообщили агентству LЕТА в SIA Latvijas Valsts Ceļi (LVC).

Решение о выделении этих средств было принято 25 февраля на заседании совета по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в LVC, средства для реализации проекта будут получены из платежей по страхованию обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Предполагается, что

на эту сумму контроль скорости будет введен на десяти участках дорог.

Совет по безопасности дорожного движения на основе анализа данных за несколько предыдущих лет постановил ввести на дорогах контроль за средней скоростью движения.

Как указал министр сообщения Талис Линкайтс, опыт Латвии и других государств показывает, что систематический контроль скорости значительно снижает количество аварий и тяжесть их последствий. "С учетом этого мы планируем разместить на дорогах Латвии датчики средней скорости движения, которые вместе со стационарными радарами обеспечат более обширный контроль дорожного движения", - сказал министр.

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