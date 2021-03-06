Лишившийся тысяч евро житель Эстонии: казино меня обмануло?!

Во время коронакризиса Тармо попал в сети интернет-казино, потому что ему не нужно было ходить на работу, и большую часть времени он проводил дома. Тармо заметил на новостных порталах и в ленте Facebook различные рекламные объявления казино и задумался: а почему бы ему не потратить немного свободного времени на развлечения?

Небольшие выигрыши, по его словам, быстро создали иллюзию, что потерянные деньги можно вернуть.

Все началось в прошлом году пасмурным октябрьским днем, когда Тармо решил создать учетную запись в одном онлайн-казино. Он засел на кухне и ввел в компьютер все необходимые данные. Как отмечает программа Kuuuurija, в некоторых эстонских онлайн-казино вообще нет необходимости создавать учетную запись, там даже нет регистрации - достаточно пополнить счет, что можно сделать со своего компьютера или телефона. Параллельно происходит идентфикация личности. Этот процесс занимает около 30 секунд, и можно начинать путешествие в мир грез.

Первый денежный перевод Тармо сделал 26 октября, а последний - 11 января. За это время Тармо пополнил свой счет в онлайн-казино на сумму свыше 16 000 евро.

Перед тем, как играть, Тармо прочитал правила на сайте оператора интернет-казино, и они создали у него уверенность в том, что игра в казино - безопасное развлечение: ему показалось, что по правилам казино игрок всегда получает назад не менее 80 процентов своих денег.

С октября Тармо записывал все ставки в большой зеленый блокнот, что давало ему возможность ежедневно анализировать свои выигрыши и проигрыши. В первый день Тармо ушел из онлайн-казино победителем - вложил 40 евро и унес 70. Уже на следующее утро, даже не почистив зубы, он снова включил свой компьютер, чтобы заработать еще немного денег.

Пять дней спустя чистый минус Тармо составлял 320 евро, но на шестой день он в течение часа выиграл суммы в 600 и 700 евро и снова воспрял духом.

Тармо зарабатывает около тысячи евро в месяц. Таким образом, свою месячную зарплата он выиграл менее чем за полдня. Теперь люди, которые изо дня в день ходят на работу, казались ему просто тупицами.

Естественно, за крупными выигрышами последовала череда неудач. В самые черные дни Тармо снова и снова перечитывал правила казино и сохранял убежденность в том, что 80 процентов вложенных денег должны рано или поздно к нему вернуться. На пятнадцатый день после открытия счета Тармо получает новый выигрыш в размере 500 евро. Небольшие выигрыши будут и позже, но суммы в записной книжке показывают, что чем дальше, тем в более глубоком минусе Тармо находится. Ставки Тармо со временем становились все крупнее, а выигрышей было все меньше, несмотря на то, что играл он каждый божий день.