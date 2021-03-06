Сб, 6.03.2021
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Лишившийся тысяч евро житель Эстонии: казино меня обмануло?!

Герой очередного выпуска программы Kuuuurija - мужчина средних лет из Центральной Эстонии, который хотя и не стремится "прославиться" на всю страну, все же хочет предупредить других о засасывающем мире онлайн-казино, пишет Rus.Postimees.

Во время коронакризиса Тармо попал в сети интернет-казино, потому что ему не нужно было ходить на работу, и большую часть времени он проводил дома. Тармо заметил на новостных порталах и в ленте Facebook различные рекламные объявления казино и задумался: а почему бы ему не потратить немного свободного времени на развлечения?

Небольшие выигрыши, по его словам, быстро создали иллюзию, что потерянные деньги можно вернуть. 

Все началось в прошлом году пасмурным октябрьским днем, когда Тармо решил создать учетную запись в одном онлайн-казино. Он засел на кухне и ввел в компьютер все необходимые данные.  Как отмечает программа Kuuuurija, в некоторых эстонских онлайн-казино вообще нет необходимости создавать учетную запись, там даже нет регистрации - достаточно пополнить счет, что можно сделать со своего компьютера или телефона. Параллельно происходит идентфикация личности. Этот процесс занимает около 30 секунд, и можно начинать путешествие в мир грез. 

Первый денежный перевод Тармо сделал 26 октября, а последний - 11 января. За это время Тармо пополнил свой счет в онлайн-казино на сумму свыше 16 000 евро.

Перед тем, как играть, Тармо прочитал правила на сайте оператора интернет-казино, и они создали у него уверенность в том, что игра в казино - безопасное развлечение: ему показалось, что по правилам казино игрок всегда получает назад не менее 80 процентов своих денег. 

С октября Тармо записывал все ставки в большой зеленый блокнот, что давало ему возможность ежедневно анализировать свои выигрыши и проигрыши. В первый день Тармо ушел из онлайн-казино победителем - вложил 40 евро и унес 70. Уже на следующее утро, даже не почистив зубы, он снова включил свой компьютер, чтобы заработать еще немного денег.

Пять дней спустя чистый минус Тармо составлял 320 евро, но на шестой день он в течение часа выиграл суммы в 600 и 700 евро и снова воспрял духом.

Тармо зарабатывает около тысячи евро в месяц. Таким образом, свою месячную зарплата он выиграл менее чем за полдня. Теперь люди, которые изо дня в день ходят на работу, казались ему просто тупицами.

Естественно, за крупными выигрышами последовала череда неудач. В самые черные дни Тармо снова и снова перечитывал правила казино и сохранял убежденность в том, что 80 процентов вложенных денег должны рано или поздно к нему вернуться. На пятнадцатый день после открытия счета Тармо получает новый выигрыш в размере 500 евро. Небольшие выигрыши будут и позже, но суммы в записной книжке показывают, что чем дальше, тем в более глубоком минусе Тармо находится. Ставки Тармо со временем становились все крупнее, а выигрышей было все меньше, несмотря на то, что играл он каждый божий день.

В какой-то момент, когда серия проигрышей затянулась, Тармо обратился в онлайн-чате к службе поддердки казино, и попросил разъяснить ему, почему он не выигрывает, несмотря на указанные в правилах 80% выигрышей.

Специалист по защите данных казино объяснил Тармо, что программное обеспечение, используемое для организации азартных игр в онлайн-казино, гарантирует, что средняя сумма выплат или выигрышей, сделанных игроку, действительно составляет более 80 процентов, целых 97 процентов если быть точным - но не от суммы ставок конкретного лица, а от общей суммы - то есть всех денег, вложенных в определенную игру всеми игроками в мире в определенный момент времени. К тому времени, когда Тармо это понял, он сыграл уже на 16 000 евро, и по совокупности всех игр, проведенных за три месяца, его минус составил более 4 000 евро.

Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст обратилась с просьбой об интервью ко всем действующим в Эстонии онлайн-казино, но никто не захотел комментировать эту тему по телевидению. В конце концов, ей не оставалось больше ничего, кроме как попросить разъяснений у службы поддержки казино, представившись игроком. И служба поддержки одного онлайн-казино написала ей следующее: "В долгосрочной перспективе процент выплат по выигрышам составляет около 97%. Шансы на выигрыш игровых автоматов основаны на компьютерных технологиях и генераторе случайных чисел".

Пилле-Рийн Индермитте много лет имеет дело с игрозависимыми и пытается освободить их от этой зависимости. Консультационный центр по азартным играм работает в Эстонии с 2008 года. Точной статистики о том, сколько в Эстонии игроманов, нет, а фактическое число, вероятно, известно только самим игорным домам, которые не делятся этой информацией публично. По словам Пилле-Рийн, многие из нас могут однажды сходить в казино и даже выиграть там деньги, но затем унести их домой, и не возвращаться в казино на следущий день. А вот лудоманы, как Тармо, охотятся на большую сумму и думают, что могут обыграть заведение! 

"Человек, у которого проблемы с азартными играми, получает бесплатное лечение. Почему это важно? Потому что люди зачастую не имеют средств для оплаты своего лечения", - говорит Индермитте.

Стоит отметить, что, по словам Пилле-Рийн Индермитте, большинство игрозависимых изначально приходят к ней со словами о том, что казино обмануло их, оставив с носом.

Она также отмечает, что за последний год в их центр обратилось рекордное количество женщин. "Возможно, в случае женщин в большей степени срабатывает социальный аспект - они не хотят чтобы люди видели, как они заходят в казино. Но в вашем телефоне и компьютере никто не видит, что вы делаете".

Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.

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