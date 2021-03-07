СМИ: мишенью хакеров из России стал лекарственный регулятор ЕС

В одном из перехваченных электронных писем хакеры зафиксировали попытку войти в компьютерную сеть Европейского агентства по лекарственным средствам и параллельно с легальным пользователем сделали то же самое через собственное оборудование. Хотя теоретически такой возможности не должно было быть, представители агентства отключили функцию безопасности, которая этого не позволяет. В результате учетная запись одного сотрудника управлялась с нескольких устройств одновременно.

Незаконные взломы компьютерной сети Европейского агентства по лекарственным средствам продолжались около месяца, пока они не были обнаружены в результате внутренней проверки. Пока хакерам был предоставлен этот незаконный доступ, они загрузили несколько документов, касающихся производителей вакцин BioNTech/Pfizer.

После этого десятки скопированных документов появились на различных российских форумах в Интернете, но уже в измененном виде. По мнению властей Нидерландов, целью этих действий была дискредитация производителей вакцин.

Однако утечка не должна была стать главной целью хакеров, сообщает De Volkskrant. Нападавших больше интересовала европейская стратегия вакцинации, в частности - в каких странах, и какие вакцины планируется закупать.

Dutch newspaper says that it has found Russian intelligence and a Chinese ‘spy group’ have both hacked the European Medicines Authority. Russians reached the internal network. https://t.co/RXOjS2uRu1 — Sense Hofstede (@sehof) March 6, 2021