Во время тушения горящей бани пострадали два человека
В субботу, 6 марта, в Тукумском районе, во время тушения горящей бани пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В субботу, 6 марта, в Тукумском районе, во время тушения горящей бани пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В VUGD поступило сообщение о возгорании в 14:51. Баня загорелась на площади 50 квадратных метров. Два человека пострадали, пытаясь потушить пламя до прибытия пожарных. Обоим была оказана медицинская помощь.
В Елгаве вечером того же дня на кухне жилого дома загорелась еда. Человек, спавший в соседней комнате, был спасен из здания, в котором не был установлен детектор дыма.
Всего за прошедший день в VUGD был зарегистрирован 61 звонок, из которых 20 касались пожаров, 29 - различных спасательных операций, а еще 12 были ложными вызовами.