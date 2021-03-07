Вс, 7.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Во время тушения горящей бани пострадали два человека

VUGD darbinieks. Ilustratīvs attēls. ФОТО: Una Kupruka / LETA

В субботу, 6 марта, в Тукумском районе, во время тушения горящей бани пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD поступило сообщение о возгорании в 14:51. Баня загорелась на площади 50 квадратных метров. Два человека пострадали, пытаясь потушить пламя до прибытия пожарных. Обоим была оказана медицинская помощь.

В Елгаве вечером того же дня на кухне жилого дома загорелась еда. Человек, спавший в соседней комнате, был спасен из здания, в котором не был установлен детектор дыма.

Всего за прошедший день в VUGD был зарегистрирован 61 звонок, из которых 20 касались пожаров, 29 - различных спасательных операций, а еще 12 были ложными вызовами.

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