Во время тушения горящей бани пострадали два человека

В VUGD поступило сообщение о возгорании в 14:51. Баня загорелась на площади 50 квадратных метров. Два человека пострадали, пытаясь потушить пламя до прибытия пожарных. Обоим была оказана медицинская помощь.

В Елгаве вечером того же дня на кухне жилого дома загорелась еда. Человек, спавший в соседней комнате, был спасен из здания, в котором не был установлен детектор дыма.