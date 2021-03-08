Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Василиса Володина - одна из самых популярных российских женщин-астрологов. Каждый ее прогноз попадает точно в цель и дает людям надежду на счастливое будущее. Следуйте ее советам на неделю с 8 по 14 марта, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Накануне женского дня на своей страничке в Instagram Василиса Володина опубликовала краткий прогноз на грядущую неделю, которая начинается именно 8 марта.

"Сегодня без терминов.

  • готовьтесь всю неделю бороться с сонливостью и мечтательностью. А также с чувством неопределенности, неприятным, но с надеждами на перспективу.
  • завтра (8 марта. - Прим. ред.) будьте открыты и контактны, могут произойти приятные-приятности, помимо ожидаемого букетика и пр.
  • отложите сложные задачи утром вторника и утром среды (по моск. времени), чтобы сберечь нервную систему.
  • в пятницу и на выходных стреляйте глазами по сторонам активнее - вероятны романтические удачи.
  • на эти же дни хорошо запланировать красивую культурную тусовку - посещение оперы, например",

- написала астролог.

А эксперты dailyhoro.ru на основании ее прогноза дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

На этой неделе обстановка будет максимально спокойной.

Звезды и планеты не будут кардинально менять свое положение. Это означает, что всех нас ждет размеренная и спокойная жизнь.

Но, как известно, в тихом омуте черти водятся. Возможно, что в такой период активизируются токсичные и злые люди.

Овен

У Овнов на этой неделе снова появятся все шансы улучшить свое финансовое положение.  Важно лишь не потерять запал к концу рабочей недели и остаться на позитивной волне. Это будет очень позитивное время для начала новых дел. Не нужно много рисковать, иначе можно из лидеров превратиться в аутсайдеров. Чрезмерная активность не пойдет на пользу. Нужно уметь отдыхать и посвящать себя близким людям. В любви Овнов ждут немалые успехи.

Телец

Тельцам предстоит очень динамичная и непростая неделя, когда многим из них придется выйти из зоны комфорта. Люди этого знака Зодиака могут сильно уставать, но в этом нет ничего страшного. Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы научились более мудро расходовать свои силы и время. Очень яркими и позитивными днями станут выходные 13 и 14 марта. Ночные светила помогут Тельцам обрести счастье и любовь, восстановить силы.

Близнецы

Близнецам сейчас нельзя упускать детали. Нужно следить за всем, что происходит вокруг. В середине недели возможны внеплановые изменения, так что придется держать ухо востро. В понедельник может временно пропасть запал, но к четвергу появятся новые силы. Это будет чистая зодиакальная мотивация, которая заставит Близнецов двигаться вперед.

Конец недели станет очень благоприятным для тех, кто умеет слушать свой внутренний голос. Ночные светила спровоцируют рост удачи, улучшат настроение.

Большой успех ждет Близнецов в любви.

Рак

У Раков наступает время, когда силы могут покидать их довольно быстро, причем без особой причины - тот самый момент, когда "хочется, но не получается". В любовной сфере стоит помнить, что первое впечатление - самое правильное. Если понравится какой-то человек, а потом возникнут сомнения на его счет, Ракам лучше не обращать на них внимание. В уже существующих отношениях потребуетсяосторожность - не нужно сыпать обвинениями.

Лев

Львам на этой неделе следует научиться правильно распоряжаться деньгами, чтобы уменьшить расходы и повысить доходы. Самое главное - не менять приоритеты. Ночные светила на этой неделе благоволят странникам, так что Львы могут отправиться в дальнюю дорогу (насколько это возможно). Энергетика недели плохо подходит для уединения. Нужно больше общаться с людьми, хоть и виртуально, чтобы не унывать.

Дева

На этой неделе можно совершать дорогостоящие покупки. Это может быть новая одежда либо какие-то аксессуары и украшения для дома. Звезды хотят, чтобы Девы преобразили себя и то место, в котором они живут или работают. Стоит навести порядок, сделать косметический ремонт, выбросить ненужные вещи. Все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, особенно в первые дни недели, так что не стоит бить тревогу, если что-то пойдет не так.

Весы

На любовном небосклоне могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Одиноким Весам удастся как следует развлечься и получить дозу внимания от противоположного пола. Самое главное - правильно разбираться в людях, отделяя позитивных людей от тех, кто может разрушить жизнь. Наступает благоприятное время для исполнения желаний. Весам стоит обратить внимание на свои "хочу". Можно купить новый телефон, порадовать себя новой одеждой.

Скорпион

Скорпионам стоит наладить личную жизнь. Все те, у кого есть какие-то проблемы в отношениях, смогут решить их без ругани и споров. Одиноким представителям этого знака удастся познакомиться с достойными претендентами на роль второй половинки. Чтобы повысить свои шансы на успех, Скорпионам стоит стать более отзывчивыми. В финансовой сфере у этих людей все может пойти наперекосяк, причем незаметно для них самих, поэтому не помешает предусмотрительность.

Стрелец

Ночные светила существенно увеличат денежный поток для Стрельцов. Это будет очень благоприятное время для тех, кто не привык сидеть и ждать у моря погоды. Если есть лишние деньги, лучше не жалеть их на отдых и смену обстановки. На этой неделе можно посещать интересные места, развлекаться. В отношениях с близкими лучше не давать пустые обещания. В большом коллективе стоит полагаться на факты, а не на домыслы. Очень важно доводить дела до конца, не лениться, не переоценивать свои возможности.

Козерог

Начало недели для Козерогов может быть очень сложным, поскольку их могут внезапно покинуть силы и хорошее настроение. Это благоприятное время для домашних дел, общения с родственниками, детьми, второй половинкой. На работе нужно смотреть в оба, поскольку враги будут умело расставлять сети. Люди начнут бросать много обидных слов, но не стоит воспринимать их слишком близко к сердцу. Самые негативные люди сейчас - это банальные завистники.

Водолей

У Водолеев ожидается очень динамичная неделя, несмотря на то, что звезды в спокойном состоянии. Астролог советует этим людям довериться интуиции, которая особенно обострится у них в период с 8 по 14 марта. Энергия, подпитываемая Марсом, находящимся в Близнецах, даст о себе знать. Многие планы могут срываться без особых на то причин. Чтобы этого не происходило, Водолеям категорически не стоит отклоняться от привычного распорядка дня.

Рыбы

Первые два дня недели будут наполнены делами и событиями, которые быстро опустошат запасы сил Рыб. Их энергетика может истощиться. Начиная со среды произойдет небольшая энергетическая перестройка. Ночные светила подарят Рыбам много удачи во всех сферах жизни. На выходных стоит быть осторожными тем, кто находится в отношениях - могут открываться любовные треугольники, а тактичность и сдержанность уйдут на второй план.

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