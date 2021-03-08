Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Лев

Львам на этой неделе следует научиться правильно распоряжаться деньгами, чтобы уменьшить расходы и повысить доходы. Самое главное - не менять приоритеты. Ночные светила на этой неделе благоволят странникам, так что Львы могут отправиться в дальнюю дорогу (насколько это возможно). Энергетика недели плохо подходит для уединения. Нужно больше общаться с людьми, хоть и виртуально, чтобы не унывать.

Дева

На этой неделе можно совершать дорогостоящие покупки. Это может быть новая одежда либо какие-то аксессуары и украшения для дома. Звезды хотят, чтобы Девы преобразили себя и то место, в котором они живут или работают. Стоит навести порядок, сделать косметический ремонт, выбросить ненужные вещи. Все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, особенно в первые дни недели, так что не стоит бить тревогу, если что-то пойдет не так.

Весы

На любовном небосклоне могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Одиноким Весам удастся как следует развлечься и получить дозу внимания от противоположного пола. Самое главное - правильно разбираться в людях, отделяя позитивных людей от тех, кто может разрушить жизнь. Наступает благоприятное время для исполнения желаний. Весам стоит обратить внимание на свои "хочу". Можно купить новый телефон, порадовать себя новой одеждой.

Скорпион

Скорпионам стоит наладить личную жизнь. Все те, у кого есть какие-то проблемы в отношениях, смогут решить их без ругани и споров. Одиноким представителям этого знака удастся познакомиться с достойными претендентами на роль второй половинки. Чтобы повысить свои шансы на успех, Скорпионам стоит стать более отзывчивыми. В финансовой сфере у этих людей все может пойти наперекосяк, причем незаметно для них самих, поэтому не помешает предусмотрительность.

Стрелец

Ночные светила существенно увеличат денежный поток для Стрельцов. Это будет очень благоприятное время для тех, кто не привык сидеть и ждать у моря погоды. Если есть лишние деньги, лучше не жалеть их на отдых и смену обстановки. На этой неделе можно посещать интересные места, развлекаться. В отношениях с близкими лучше не давать пустые обещания. В большом коллективе стоит полагаться на факты, а не на домыслы. Очень важно доводить дела до конца, не лениться, не переоценивать свои возможности.

Козерог

Начало недели для Козерогов может быть очень сложным, поскольку их могут внезапно покинуть силы и хорошее настроение. Это благоприятное время для домашних дел, общения с родственниками, детьми, второй половинкой. На работе нужно смотреть в оба, поскольку враги будут умело расставлять сети. Люди начнут бросать много обидных слов, но не стоит воспринимать их слишком близко к сердцу. Самые негативные люди сейчас - это банальные завистники.

Водолей

У Водолеев ожидается очень динамичная неделя, несмотря на то, что звезды в спокойном состоянии. Астролог советует этим людям довериться интуиции, которая особенно обострится у них в период с 8 по 14 марта. Энергия, подпитываемая Марсом, находящимся в Близнецах, даст о себе знать. Многие планы могут срываться без особых на то причин. Чтобы этого не происходило, Водолеям категорически не стоит отклоняться от привычного распорядка дня.

Рыбы