Павел Глоба назвал три знака Зодиака, в жизни которых в марте произойдут большие перемены

Кого-то ждет продвижение по карьерной лестнице, кого-то - финансовая удача, а кому-то март готовит встречу со второй половинкой. Кто же эти везунчики, по мнению эксперта?

Овен

Гороскоп на март 2021 предвещает этому знаку множество ярких событий и перемен. В первую очередь это касается любовной и семейной сфер, а также дружеских отношений. В начале весны Овнам предстоит заняться анализом и переоценкой своих действий. А вот во второй половине марта могут возникнуть неразрешенные вопросы и споры.

Скорпион

У Скорпионов в марте будто гора с плеч свалится. Начало весны станет для них отдыхом от напряженной зимней работы. У представителей этого знака Зодиака появится время на общение с семьей, размеренный досуг и хобби. В целом месяц будет довольно спокойным, лишь под конец марта возможны некоторые выбивающие из нормального ритма происшествия.

Козерог