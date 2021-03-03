Павел Глоба назвал три знака Зодиака, в жизни которых в марте произойдут большие перемены

Кого-то ждет продвижение по карьерной лестнице, кого-то - финансовая удача, а кому-то март готовит встречу со второй половинкой. Кто же эти везунчики, по мнению эксперта?
Овен
Гороскоп на март 2021 предвещает этому знаку множество ярких событий и перемен. В первую очередь это касается любовной и семейной сфер, а также дружеских отношений. В начале весны Овнам предстоит заняться анализом и переоценкой своих действий. А вот во второй половине марта могут возникнуть неразрешенные вопросы и споры.
Скорпион
У Скорпионов в марте будто гора с плеч свалится. Начало весны станет для них отдыхом от напряженной зимней работы. У представителей этого знака Зодиака появится время на общение с семьей, размеренный досуг и хобби. В целом месяц будет довольно спокойным, лишь под конец марта возможны некоторые выбивающие из нормального ритма происшествия.
Козерог
Свободным Козерогам гороскоп на март сулит новые любовные знакомства. Астролог советует этим людям не отказываться от романтики, ведь это может быть очень приятный и яркий период. Козероги в паре почувствуют значительное потепление в отношениях. А вот на работе и в финансах все будет происходить довольно равномерно.