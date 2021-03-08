Бывший пресс-секретарь Елизаветы II прокомментировал обвинения королевской семьи в расизме

Чарльз Энсон, который работал у королевы с 1990 по 1997 год, высказался на данную тему после интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

Маркл в интервью заявила, что ей было отказано в психологической помощи во время кризиса, что ее оклеветали и что в королевской семье были разговоры и опасения на тему цвета кожи ее сына Арчи.

Опра попросила уточнить, кто это говорил. Меган ответа на этот вопрос не дала, и ведущая задала свой вопрос снова. Тогда Меган сказала: "Об этом было несколько разговоров". И добавила: "Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним. И мне кажется, очень трудно было рассматривать их как отдельные инциденты".

В свою очередь, Энсон уверен, что в королевской семье нет места расизму.

Он сказал, что такой расизм, по его мнению, наиболее распространен в социальных сетях. 1