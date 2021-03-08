Разговоры о цвете кожи Арчи и тайная свадьба. Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

"Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас", - сказала Меган.

Она добавила, что пара обвенчалась во время небольшой частной церемонии, которую провел епископ Кентерберийский, и на которую не приглашали гостей и даже членов семьи. Как утверждает Меган, свидетельство о браке, которое сейчас висит на стене в их доме, датировано днем именно этой закрытой для остальных церемонии.

Одиночество и мысли о суициде

По словам Меган, после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой, и была вынуждена хранить молчание. Как она объясняет, она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни. "Но это оказалось неправдой", - сказала она.

Гарри и Меган поженились в мае 2018 года Reuters

Меган подчеркнула, что королева всегда очень тепло относилась к ней, и во время первого выхода к прессе даже предложила Меган разделить с ней одеяло.

Меган также рассказала, что пока она была членом королевской семьи, ее "постоянно" посещали мысли о самоубийстве. "Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли, - сказала она. - Меня нельзя было оставлять в одиночестве".

По ее словам, она обратилась к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора, прося о помощи или о возможности попасть в больницу. Но ей было сказано, что подобный шаг вызовет плохую реакцию. После этого она обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы, но мысли о самоубийстве продолжали ее посещать.

Меган также призналась, что чувствовала, что находится в плену, после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты были у нее отобраны сразу же после свадебной церемонии.

Чарльз "не брал трубку"

Гарри, в свою очередь, заявил, что его беспокоило то, что история его матери повторится с Меган. "Я видел, что эта история повторяется", - сказал он. Принц подчеркнул, что видел слишком много совпадений в жизни его жены и его матери, принцесс Дианы, которые, к тому же, осложнились из-за расовых проблем и нападок на чету в соцсетях.

Гарри и Меган не удалось изменить образ королевской семьи Getty Images

Он неоднократно обращался за помощью, но в этом ему было отказано. Как сказал Гарри, в один из моментов его отец, принц Чарльз, перестал отвечать на его телефонные звонки.

Гарри рассказал, что они долго обсуждали с Меган, как именно они могут покинуть королевскую семью, для того, чтобы избежать постоянного давления. Этот же вопрос, по его словам, он обсуждал со многими людьми, включая и королеву. "Я никогда бы не оставил мою бабушку в неведении", - сообщил он.