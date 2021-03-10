Ср, 10.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Секрет идеально тонких блинов от Гордона Рамзи

ФОТО: Shutterstock.com, Bon Appetit/AFP/Scanpix, Receptes.lv kolāža

Всегда хотели испечь золотистые и очень тонкие блинчики, но не выходило? Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи поделился своим секретом и показал, что следует делать, чтобы блины получились идеальными! 

Все, конечно, начинается с теста. Чтобы приготовить тесто, Гордон смешивает 100 граммов муки, 300 миллилитров молока и два яйца, после чего нужно дать тесту настояться 15 минут. 

Рамзи нагревает сковороду с антипригарным покрытием, смазывает ее маслом, снимает с огня сковороду и вливает в ее центр тесто. Аккуратно, но быстро круговыми движениями распределяет тесто по сковороде и снова ставит ее на огонь. 

Затем Рамзи два раза легонько бьет сковородой о плиту, чтобы блин отлип от ее поверхности, после чего "подталкивает" его к дальнему краю сковороды и аккуратным движением руки переворачивает. Дайте блинчику еще 20-30 секунд, и готово! 

Как получается у него, смотрите на видео: 

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