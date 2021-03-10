Секрет идеально тонких блинов от Гордона Рамзи

Все, конечно, начинается с теста. Чтобы приготовить тесто, Гордон смешивает 100 граммов муки, 300 миллилитров молока и два яйца, после чего нужно дать тесту настояться 15 минут.

Рамзи нагревает сковороду с антипригарным покрытием, смазывает ее маслом, снимает с огня сковороду и вливает в ее центр тесто. Аккуратно, но быстро круговыми движениями распределяет тесто по сковороде и снова ставит ее на огонь.

Затем Рамзи два раза легонько бьет сковородой о плиту, чтобы блин отлип от ее поверхности, после чего "подталкивает" его к дальнему краю сковороды и аккуратным движением руки переворачивает. Дайте блинчику еще 20-30 секунд, и готово!