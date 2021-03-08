Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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На карьере автомобиль провалился под лед

Несчастные случаи на льду повторяются каждый год. На снимке - машина, провалившаяся под лед карьера Мяннику. ФОТО: Martin Ilustrumm

В конце прошлой недели в эстонском Пярнумаа автомобиль провалился под лед на карьере, люди не пострадали, пишет Rus.Postimees.

6 марта в 14:58 в Центр тревоги поступило сообщение, что на карьере Сельяметса на лед выехали два автомобиля и один из них провалился под лед, а второй остался на льду.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, люди не пострадали, но и после несчастного случая продолжили нарушать требования спасателей не выходить на лед.

Спасатели проинформировали полицию об инциденте. Владелец автомобиля должен сам позаботиться о том, чтобы его автомобиль вытащили из воды.

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