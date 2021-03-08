На карьере автомобиль провалился под лед

6 марта в 14:58 в Центр тревоги поступило сообщение, что на карьере Сельяметса на лед выехали два автомобиля и один из них провалился под лед, а второй остался на льду.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, люди не пострадали, но и после несчастного случая продолжили нарушать требования спасателей не выходить на лед.