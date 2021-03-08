СГД сообщает о нарушениях в работе системы электронного декларирования
Как сообщили LETA в Службе государственных доходов (СГД), в понедельник, 8 марта, выявлены неисправности системы электронного декларирования (EDS).
Как сообщили LETA в Службе государственных доходов (СГД), в понедельник, 8 марта, выявлены неисправности системы электронного декларирования (EDS).
Они указали, что нарушение было вызвано не подачей годовых деклараций о доходах, а техническими работами в EDS. СГД активно работает над решением, и EDS будет полностью возобновлена после завершения технических работ.
В настоящее время по техническим причинам в EDS недоступны некоторые функции. Переключение на соответствующие информационные системы - EMDAS, EMCS, DEMINIMIS, MOSS и MKD - возможно, и не будет зависеть от технических сбоев.