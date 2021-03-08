Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

СГД сообщает о нарушениях в работе системы электронного декларирования

Служба государственных доходов ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Как сообщили LETA в Службе государственных доходов (СГД), в понедельник, 8 марта, выявлены неисправности системы электронного декларирования (EDS).

Они указали, что нарушение было вызвано не подачей годовых деклараций о доходах, а техническими работами в EDS. СГД активно работает над решением, и EDS будет полностью возобновлена ​​после завершения технических работ.

В настоящее время по техническим причинам в EDS недоступны некоторые функции. Переключение на соответствующие информационные системы - EMDAS, EMCS, DEMINIMIS, MOSS и MKD - возможно, и не будет зависеть от технических сбоев.

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