Новая консервативная партия выступает против парламентского секретаря Минфина Закатистова

Сегодня НКП заявила коалиции о необходимости обсудить этот вопрос и вместо Закатистова предложила на должность парламентского секретаря Эглитиса.

По словам Борданса, переговоры по этому поводу только начались, и министр не ожидает быстрого результата, но хочет, чтобы вопрос оставался открытым.

На просьбу прокомментировать необходимость отставки Закатистова премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил немногословно, подчеркнув, что парламентского секретаря выбирает министр, и Кариньш до сих пор не слышал ни одной жалобы на работу Закатистова.

В свою очередь Борданс завил, что у НКП есть претензии к качеству работы парламентского секретаря Минфина. Он, например, отметил плохую коммуникацию о налоговой реформе и процессах во время пандемии, а также указал на случаи противоречивой коммуникации. Как Бордансу сообщили коллеги в Сейме, Закатистов многократно отсутствовал на заседаниях бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Говоря о репутационных рисках, Борданс упомянул, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о возбуждении еще одного уголовного дела в связи с использованием общественных средств.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело в отношении представителя Министерства экономики в правлении порта Скулте и помощника депутата Сейма Эрика Пуценса ("За человечную Латвию"; KPV LV) Салвиса Петрикса ("За человечную Латвию"; KPV LV) в связи с получением средств в корыстных целях. По информации Латвийского телевидения, в этом уголовном деле фигурирует и имя Закатистова.