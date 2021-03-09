Связанный с Эстонией скандал грозит тюрьмой высокопоставленному немецкому политику

Издание Süddeutsche Zeitung пишет, что высокопоставленный политик правящей партии Германии ХДС Аксель Фишер на прошлой неделе был лишен депутатской неприкосновенности, а его дом и офис подверглись обыску.

Политик подозревается в получении взятки. В частности власти Германии обвиняют его в том, что он брал деньги у азербайджанской элиты, чтобы отстаивать ее интересы как в Германии, так и в комитетах и ​​советах Евросоюза.

Обыску предшествовали несколько лет следствия. Уже в 2017 году в СМИ была опубликована серия статей о так называемых связях Бундестага с Азербайджаном, когда политик ХДС Карин Стренц и политик партии ХСС Эдуард Линтнер лишились депутатской неприкосновенности и попали под следствие. Власти также обнаружили ряд членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые были депутатами Бундестага, в 2008-2016 годах получавшие деньги от властей Азербайджана.

По данным издания, через утечку в эстонском отделении Danske Bank стало ясно, что денежный поток шел через Эстонию: миллионы евро от азербайджанской правящей элиты переводились в Европу через британские офшорные компании и открытые в Эстонии счета. Получатели денег были убедиться, что как в Германии, так и в Еврокомиссии есть люди, борющиеся за интересы азербайджанской элиты и семьи Алиевых.

По данным газеты, Фишер попался, когда власти прочитали переписку Карин Стренц, в которой азербайджанцы отмечали, что ее тариф был таким же, как у ее коллеги Акселя Фишера.