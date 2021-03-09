"Штраф сопоставим с 200 годами тюрьмы!": пойманный 50 раз рижский безбилетник возмущен из-за крупного штрафа

Опытный безбилетник Айварс рассказывает, что примерно 40-50 раз "нарывался" на контролеров. В случаях, если мужчина был пойман сотрудниками Rīgas satiksme, за проезд "зайцем" ему выписывали штраф. Их оплата откладывалась вплоть до сегодняшнего дня, в результате чего накопилась значительная сумма.

"От судебного пристава пришло известие, что я должен заплатить 4012 евро. Интересно узнать, это вообще адекватно?

Не много ли? Конечно, мне сказали, что будет штраф, но мне кажется, что этот штраф сопоставим с 200 годами тюрьмы", - рассказывает "заяц" Айварс. 24

Айварс готов приступить к погашению долга, но считает, что сумма завышена. "Если они согласятся на логическое решение, то я оплачу, если нет - уезду за границу и ничего платит не буду", - отмечает Айварс.

Rīgas satiksme поясняет, что любителям пользоваться общественным транспортом бесплатно не стоит наивно надеяться, что, игнорируя штраф, он исчезнет. Напротив, он может неожиданно появится вновь уже в более крупном размере.

"Если пассажир оплачивает штраф сразу, то он составляет 20 евро, но если пассажир решает заплатить в рассрочку, то на первый раз он получает штраф в размере 30 евро. С каждым последующим разом штраф может увеличиваться до 50 евро", - поясняет представитель Rīgas satiksme Байба Барташевич-Фельдмане.

Bez tabu сообщает, что за последнюю неделю февраля общественный транспорт проверяли более шести тысяч раз - без билета были задержаны 894 пассажира. 24

Если штраф не оплачивается в течение тридцати дней, Rīgas satiksme отправляет напоминание на указанный адрес. Если пассажир все равно не реагирует, к взысканию неуплаченной суммы приступает суд.

Следует отметить, что любое судебное решение имеет период добровольного исполнения, в течение которого можно оплатить штраф, например, путем требования о его разделении на несколько частей. Если этого не сделать, к работе приступает судебный пристав.