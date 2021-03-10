Почему женщины чаще испытывают тревогу?
51% населения Латвии признают, что под влиянием пандемии Covid-19 чувствуют опасения за свое будущее, свидетельствует опрос, проведенный Apotheka и Агентством исследований рынка Norstat.
51% населения Латвии признают, что под влиянием пандемии Covid-19 чувствуют опасения за свое будущее, свидетельствует опрос, проведенный Apotheka и Агентством исследований рынка Norstat.
Как объясняют эксперты, постоянные изменения, неясность, беспокойство о здоровье и экономической ситуации, а также недостаток социальных контактов могут вызывать тревогу и страх, что оказывает неблагоприятное влияние и на физическое здоровье.
А также, страх перед будущим чаще испытывали безработные, в настоящее время находящиеся в поисках работы (62%), домохозяйки и женщины в отпуске по уходу за ребенком (64%), а также студенты (63%).
Почему женщины чаще испытывают тревогу?
Люди, страдающие тревожностью, также испытывают и страх. Сегодня это может быть страх болезни, потери работы или какого-либо иного несчастного случая. "В течение последних двух десятилетий исследователи проверили гормональные колебания, генетику, факторы стресса окружающей среды и культурные факторы и пришли к заключению, что нет единой причины, почему женщины больше, чем мужчины, подвержены тревоге.
Также следует учитывать, что у женщин и мужчин различные уровни гормонов в организме, и риск тревоги у женщин увеличивается после пубертатного периода, когда темпы производства эстрогена начинают расти", - объясняет Инета Ванага, специалист в области общественного здравоохранения и магистр медицинских наук.
В свою очередь, со временем могли развиться различия в восприятии будущих событий. Как взрослые женщины, так и молодые девушки более, чем мужчины и мальчики, склонны находить связь между неприятными событиями в прошлом и возможными негативными сценариями в будущем, что также может усилить беспокойство по поводу ожидаемого.
Мужчины чаще склонны отрицать эмоции
Мужчины больше склонны к риску и меньше чувствуют страх, в свою очередь женщины меньше рискуют, потому что более рассудительны в своих действиях. Например, среди женщин реже встречаются агрессивное вождение или занятие рискованными видами спорта. Мужчины также склонны отрицать эмоции, потому что они менее устойчивы к болезненным эмоциям, что, к сожалению, повышает риск самоубийства.
Молодежь страшится, что задуманное не исполнится
Исследование также показывает, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще испытывают страх, чем другие возрастные группы. Молодые люди еще не повзрослели, но уже и не дети. Они много думают о своем будущем, полны надежд, но в данной ситуации видят, что задуманное может не сбыться. Следует учитывать, что часть людей этого возраста все еще пор живут с родителями и то, что чувствуют родители, влияет и на них самих. В этом возрасте существует много препятствий, и человек все еще учится преодолевать потери, ему приходится справляться как с обучением, так и устраиваться в профессиональной сфере. Кроме того, именно в репродуктивном возрасте формируются новые семьи, и иногда опасения вызывают мысли, будет ли возможность обеспечить детей всем необходимым.
Тревожность оказывает неблагоприятное воздействие на иммунную систему
На тревожность влияние могут оказывать социальные факторы и факторы окружающей среды. Если на женские плечи возлагается больше обязанностей, в том числе и в финансовой сфере, то это вызывает беспокойство о будущем. Независимо от причины, тревожность и постоянное беспокойство являются серьезной проблемой. Хронический стресс может ослабить иммунную систему, а также он связан с сердечными заболеваниями, сахарным диабетом 2 типа и некоторыми видами рака. Поэтому рекомендуется найти наиболее подходящие способы управления стрессом и, возможно, помощь специалиста.
Исследование проводилось в сотрудничестве с интернет-исследовательской компанией Norstat с 2 по 10 февраля с участием 1010 респондентов.