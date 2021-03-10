Как объясняют эксперты, постоянные изменения, неясность, беспокойство о здоровье и экономической ситуации, а также недостаток социальных контактов могут вызывать тревогу и страх, что оказывает неблагоприятное влияние и на физическое здоровье.

Чаще всего страх перед будущим испытывали женщины (57%) и реже - мужчины (45%). Страх перед будущим также чаще испытывали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (61%), сравнительно реже - пожилые люди в возрасте от 60 до 74 лет (49%).

А также, страх перед будущим чаще испытывали безработные, в настоящее время находящиеся в поисках работы (62%), домохозяйки и женщины в отпуске по уходу за ребенком (64%), а также студенты (63%).

Почему женщины чаще испытывают тревогу?

Люди, страдающие тревожностью, также испытывают и страх. Сегодня это может быть страх болезни, потери работы или какого-либо иного несчастного случая. "В течение последних двух десятилетий исследователи проверили гормональные колебания, генетику, факторы стресса окружающей среды и культурные факторы и пришли к заключению, что нет единой причины, почему женщины больше, чем мужчины, подвержены тревоге.

Именно взаимодействие всех этих факторов вызывает более высокий уровень беспокойства у женщин по сравнению с мужчинами.

Также следует учитывать, что у женщин и мужчин различные уровни гормонов в организме, и риск тревоги у женщин увеличивается после пубертатного периода, когда темпы производства эстрогена начинают расти", - объясняет Инета Ванага, специалист в области общественного здравоохранения и магистр медицинских наук.

В свою очередь, со временем могли развиться различия в восприятии будущих событий. Как взрослые женщины, так и молодые девушки более, чем мужчины и мальчики, склонны находить связь между неприятными событиями в прошлом и возможными негативными сценариями в будущем, что также может усилить беспокойство по поводу ожидаемого.

Мужчины чаще склонны отрицать эмоции

Мужчины больше склонны к риску и меньше чувствуют страх, в свою очередь женщины меньше рискуют, потому что более рассудительны в своих действиях. Например, среди женщин реже встречаются агрессивное вождение или занятие рискованными видами спорта. Мужчины также склонны отрицать эмоции, потому что они менее устойчивы к болезненным эмоциям, что, к сожалению, повышает риск самоубийства.

Молодежь страшится, что задуманное не исполнится

Исследование также показывает, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще испытывают страх, чем другие возрастные группы. Молодые люди еще не повзрослели, но уже и не дети. Они много думают о своем будущем, полны надежд, но в данной ситуации видят, что задуманное может не сбыться. Следует учитывать, что часть людей этого возраста все еще пор живут с родителями и то, что чувствуют родители, влияет и на них самих. В этом возрасте существует много препятствий, и человек все еще учится преодолевать потери, ему приходится справляться как с обучением, так и устраиваться в профессиональной сфере. Кроме того, именно в репродуктивном возрасте формируются новые семьи, и иногда опасения вызывают мысли, будет ли возможность обеспечить детей всем необходимым.

Тревожность оказывает неблагоприятное воздействие на иммунную систему

На тревожность влияние могут оказывать социальные факторы и факторы окружающей среды. Если на женские плечи возлагается больше обязанностей, в том числе и в финансовой сфере, то это вызывает беспокойство о будущем. Независимо от причины, тревожность и постоянное беспокойство являются серьезной проблемой. Хронический стресс может ослабить иммунную систему, а также он связан с сердечными заболеваниями, сахарным диабетом 2 типа и некоторыми видами рака. Поэтому рекомендуется найти наиболее подходящие способы управления стрессом и, возможно, помощь специалиста.