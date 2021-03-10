Марии Колесниковой и Максиму Знаку продлили арест еще на два месяца

Пресс-служба штаба напомнила, что Знаку и Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы, обоих правозащитные организации признали политическими заключенными. "Поддерживайте Машу и Макса письмами, рассказывайте их историю родным и друзьям", - говорится далее в заявлении.

Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок... Опубликовано Виктор Бабарико Вторник, 9 марта 2021 г.

Накануне Колесникова была заочно награждена Международной женской премией за гражданское мужество, вручаемой Госдепартаментом США. Перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года женщины стали влиятельной политической силой и двигателем общественных изменений в стране "во многом благодаря Марии Колесниковой", заявило американское внешнеполитическое ведомство.

Колесникова и Знак находятся в СИЗО уже полгода

Мария Колесникова была задержана 8 сентября, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании. С тех пор она находится под стражей. Максим Знак был задержан 9 сентября по обвинению в призывах к действиям против национальной безопасности