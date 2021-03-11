11 марта 2021, 0:09
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"Я вовсе не угрожаю, но пока я вижу понимание не здесь, а за пределами Латвии". Виктор Талпа о Музее авиации
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Музей авиации
В среду, 10 марта, прошел спецэфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", посвященный спасению Музея авиации в Риге. "Я вовсе не угрожаю, мне больно, я хочу, чтобы был этот авиационный музей, но я пока вижу понимание не здесь, а за пределами Латвии, там говорят: "Мы создадим вам все условия - перебазируем, сохраним, только дайте согласие", - в рамках эфира заявил владелец уникальных экспонатов Виктор Талпа.
Ниже приводим некоторые фрагменты беседы, но лучше посмотрите видео целиком!
Видео: "Кто вам платит?" о судьбе Музея авиации в Риге
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