В среду, 10 марта, прошел спецэфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", посвященный спасению Музея авиации в Риге. "Я вовсе не угрожаю, мне больно, я хочу, чтобы был этот авиационный музей, но я пока вижу понимание не здесь, а за пределами Латвии, там говорят: "Мы создадим вам все условия - перебазируем, сохраним, только дайте согласие", - в рамках эфира заявил владелец уникальных экспонатов Виктор Талпа. 

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Ниже приводим некоторые фрагменты беседы, но лучше посмотрите видео целиком!

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Видео: "Кто вам платит?" о судьбе Музея авиации в Риге

А еще нас можно прослушать! 

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Добавим, что в повторе эфир можно посмотреть и на нашей страничке в YouTube.