В среду, 10 марта, прошел спецэфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", посвященный спасению Музея авиации в Риге. "Я вовсе не угрожаю, мне больно, я хочу, чтобы был этот авиационный музей, но я пока вижу понимание не здесь, а за пределами Латвии, там говорят: "Мы создадим вам все условия - перебазируем, сохраним, только дайте согласие", - в рамках эфира заявил владелец уникальных экспонатов Виктор Талпа.