Тяжелое ДТП под Ригой: почему важно пропускать грузовые машины

В среду, 10 марта, В 11:00 многие водители, двигавшиеся по улице Маскавас, увидели, как в направлении Саласпилса двигаются четыре бригады скорой помощи, а с небольшим интервалом - две пожарные машины. На окраине Риги, недалеко от Дарзини, в результате серьезной аварии пострадали несколько человек, причем один из них был заблокирован в салоне автомобиля, сообщает программа Degpunktā.
Тем, кому удалось самостоятельно выбраться из разбитого Volkswagen, незамедлительно помогли прохожие.
Когда медики прибыли на место происшествия, была оказана физическая помощь - боль утихла, пострадавших подготовили к транспортировке в больницу. Тем временем пожарные освободили из кабины еще одну пострадавшую, женщину в возрасте.
Видео: сюжет программы Degpunktā
"Есть четыре пострадавших. Один получил легкие травмы, и его не нужно госпитализировать. Обследование также проводилось маленькому ребенку, после незначительной травмы его доставили в больницу для дополнительных обследований. Двое пострадавших получили серьезные травмы, в обоих случаях политравма, это серьезное повреждение нескольких частей тела. Помощь была оказана на месте, и пострадавшие были доставлены в больницу в стабильном состоянии", - говорит Инга Витола, представитель NMPD.
Единственным, кто остался на месте аварии и уцелел, был водитель грузовика MAN Сергей. Хотя на мужчине нет ни царапины, он рассказывает о случившемся с дрожащими руками и ногами.
Сотрудники правоохранительных органов пробыли на месте происшествия еще дольше. Подробности аварии будут выяснены позже, когда расследование будет завершено, но не исключено, что виновным в происшествии будет признан водитель Volkswagen, который не пропустил грузовик, у которого, при движении по улице Маскавас, было преимущество.