Тяжелое ДТП под Ригой: почему важно пропускать грузовые машины

Тем, кому удалось самостоятельно выбраться из разбитого Volkswagen, незамедлительно помогли прохожие.

Когда медики прибыли на место происшествия, была оказана физическая помощь - боль утихла, пострадавших подготовили к транспортировке в больницу. Тем временем пожарные освободили из кабины еще одну пострадавшую, женщину в возрасте.

Видео: сюжет программы Degpunktā

"Есть четыре пострадавших. Один получил легкие травмы, и его не нужно госпитализировать. Обследование также проводилось маленькому ребенку, после незначительной травмы его доставили в больницу для дополнительных обследований. Двое пострадавших получили серьезные травмы, в обоих случаях политравма, это серьезное повреждение нескольких частей тела. Помощь была оказана на месте, и пострадавшие были доставлены в больницу в стабильном состоянии", - говорит Инга Витола, представитель NMPD.

ФОТО: кадр из сюжета Degpunktā

Единственным, кто остался на месте аварии и уцелел, был водитель грузовика MAN Сергей. Хотя на мужчине нет ни царапины, он рассказывает о случившемся с дрожащими руками и ногами.