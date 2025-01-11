Видео На ралли "Алуксне" эстонский экипаж врезался в дерево; потребовалась помощь спасателей

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) подтвердили, что около 10:00 утра поступил вызов в Маркалнскую волость, где на ралли произошла авария с участием легкового автомобиля.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили одного человека из машины, а второй был освобожден до прибытия службы.

Пресс-секретарь Государственной полиции Лина Кальке сообщила агентству LETA, что автомобиль спортсменов врезался в дерево. В аварии пострадали оба члена эстонского экипажа.

Организаторы ралли подтвердили, что оба спортсмена доставлены в больницу, однако их жизни ничто не угрожает.

По имеющейся информации, пострадавшими являются Карл Ялакас и Фреди Костиков.

Еще один экипаж из Латвии также попал в аварию, однако в этом случае обошлось без пострадавших.

Сегодня стартовал первый этап чемпионата Латвии по ралли "Алуксне".

Всего на старт должны были выйти 69 экипажей, которым в течение двух дней предстояло пройти восемь спецучастков общей протяженностью 98,3 км. Соревнования начались вечером в пятницу, 10 января, с двух ночных спецучастков, а в субботу спортсмены проходят оставшиеся шесть этапов.

В чемпионате Латвии по ралли за очки борются 32 экипажа, в то время как в чемпионате Эстонии участвуют 34 экипажа.

Rallijā "Alūksne" avārijā cietis Igaunijas ekipāžas stūrmanis pic.twitter.com/zcgrEFAh4A — Sportistiņš  (@Labais_Eksperts) January 11, 2025

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