Видео Даже если вы чувствуете себя "профи" на дороге - ценные советы по зимнему вождению

Одна из главных задач - видеть дорогу, поэтому водители должны убедиться, что после уборки снега и соскабливания льда с автомобиля на резине стеклоочистителей не осталось льда или других элементов, которые могут затруднить очистку стекол.

Аналогичным образом, начиная движение, водители должны проверить сцепление автомобиля с дорогой, используя все свои чувства - осязание, слух и зрение. Водители должны быть готовы к худшему сценарию развития событий и всегда сохранять внимание на дороге.

Даже в тех местах, где дорога, казалось бы, посыпана противоскользящими материалами, сцепление с дорогой может быть плохим. Поэтому стоит вовремя тормозить, даже сильнее, чем нужно, и учитывать особенности местности перед перекрестком.

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Видео: Сюжет программы Zebra

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