На перекрестке улиц Деглава и Илукстес в Риге с ноября произошли изменения в организации движения. Хотя новые правила действуют уже три месяца, многие водители продолжают ездить по привычке, создавая опасность для других участников движения, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Опасный перекресток в Пурвциемсе; что намерена предпринять Рижская дума
Двигаясь по улице Деглава в сторону центра, в течение многих лет в этом месте можно было проехать прямо или повернуть налево с левой полосы, но с ноября прошлого года с этой полосы можно повернуть только налево. Водители, которые едут по средней полосе и соблюдают правила, вынуждены тормозить, чтобы избежать аварии.
Над полосами в двух местах установлены дорожные знаки, указывающие новый порядок движения на перекрестке, а также нанесена горизонтальная разметка.
Однако программа убедилась, что немало водителей не замечают знаков и едут по привычке.
Как указывает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, в этом месте необходимо установить яркие отражающие элементы вокруг дорожных знаков, чтобы привлечь внимание водителей.
"Будем честны, люди, которые ездят привычными маршрутами, не смотрят на знаки, если только не произошло что-то кардинальное. Хорошей практикой является установка яркой рамки на эти знаки, иначе человек их просто не заметит. Было бы правильно информировать, что в этом месте изменена организация движения. Если на это не обращать внимания, люди будут ехать по инерции. Конечно, на знаки нужно смотреть. Те, кто не местные, обращают внимание на знаки", - отметил Оскар Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения.
Организаторы дорожного движения в столице не видят необходимости принимать дополнительные меры - знаки установлены, горизонтальная разметка нанесена, остается лишь обратить на это внимание.
"Специалисты по городской среде и мобильности, ответственные за установку знаков, оценивают технические возможности, соответствие государственному стандарту и то, чтобы знаки были заметны для водителей. Это лучший возможный вариант, который можно реализовать на этом перекрестке", - отметила представитель Рижской думы.
В настоящее время рассматривается вопрос об установке еще одного светофора или дополнительных линий на перекрестке.
За два месяца на перекрестке уже произошло не менее четырех столкновений.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!