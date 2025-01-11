Видео Опасный перекресток в Пурвциемсе; что намерена предпринять Рижская дума

Двигаясь по улице Деглава в сторону центра, в течение многих лет в этом месте можно было проехать прямо или повернуть налево с левой полосы, но с ноября прошлого года с этой полосы можно повернуть только налево. Водители, которые едут по средней полосе и соблюдают правила, вынуждены тормозить, чтобы избежать аварии.

Над полосами в двух местах установлены дорожные знаки, указывающие новый порядок движения на перекрестке, а также нанесена горизонтальная разметка.

Однако программа убедилась, что немало водителей не замечают знаков и едут по привычке.

Как указывает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, в этом месте необходимо установить яркие отражающие элементы вокруг дорожных знаков, чтобы привлечь внимание водителей.