Не секрет, что каждый водитель в зимнюю стужу хочет отогреть свой автомобиль как можно быстрее. Именно это служит причиной, почему в соцсетях часто появляются различные видео с советами, как отогреть свою машину зимой. Впрочем, они не всегда соответствуют правде и могут быть очень ошибочными.
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Видео ⟩ Как правильно отогревать лобовое стекло? Эксперт о том, почему не стоит делать как в TikTok
Сидеть рано утром в холодной машине и ждать, пока оттает лобовое стекло - наверное, это зимой переживал каждый водитель. И поэтому ищутся и пробуются различные альтернативы.