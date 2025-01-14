Не секрет, что каждый водитель в зимнюю стужу хочет отогреть свой автомобиль как можно быстрее. Именно это служит причиной, почему в соцсетях часто появляются различные видео с советами, как отогреть свою машину зимой. Впрочем, они не всегда соответствуют правде и могут быть очень ошибочными.