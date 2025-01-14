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Видео Как правильно отогревать лобовое стекло? Эксперт о том, почему не стоит делать как в TikTok

Перевод: rus.tvnet.lv
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Замерзшее стекло автомобиля
Замерзшее стекло автомобиля Фото: Nadezhda.Photo/Shutterstock

Не секрет, что каждый водитель в зимнюю стужу хочет отогреть свой автомобиль как можно быстрее. Именно это служит причиной, почему в соцсетях часто появляются различные видео с советами, как отогреть свою машину зимой. Впрочем, они не всегда соответствуют правде и могут быть очень ошибочными.

Сидеть рано утром в холодной машине и ждать, пока оттает лобовое стекло - наверное, это зимой переживал каждый водитель. И поэтому ищутся и пробуются различные альтернативы.

Все понимают, что лить горячую воду на замерзшее лобовое стекло - определенно не является разумным действием, так как из-за резкого изменения температуры стекло может лопнуть, тем более, что такая вероятность очень высока.

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