Замечены два Mercedes с одинаковыми номерами. Стражи порядка разводят руками

У двух черных Mercedes Benz V-класса 2015 года выпуска один и тот же номер - LE-444. Прояснить ситуацию помогают наклейки техосмотра. Если у одной машины техосмотр был годен до ноября прошлого года, то у второй он еще годен до конца января. Судя по наклейке техосмотра второй машины, настоящий ее номер ME-444, однако в реальности установлен номер LE-444.

"Интересно, что после того, как отправила эту информацию муниципальной полиции, они сказали, что это не в их компетенции! Так как эти машины передвигаются по дорогам Латвии, интересно, что никто не обратил внимание, что у автомобиля нет даже техосмотра и ОСТА! У меня возникает вопрос - если так можно избежать штрафов за отсутствие ОСТА и техосмотра, почему мы все остальные должны за это платить?" - спрашивает очевидица.

Эксперт по автомобилям Угис Витолс указал передаче, что за такие действия наказывать нужно очень сурово.

Если один номерной знак утерян, CSDD выдаст, так сказать, третий номерной знак, что означает, что владелец транспортного средства обошел государственное учреждение и получил номера в другом месте.

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