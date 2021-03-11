В окрестностях Гризинькалнса введено ограничение скорости 30 км/ч.

Это сделано для повышения безопасности пешеходов и уязвимых участников дорожного движения, а также для снижения транспортного шума.

Зона ограничения скорости будет введена на участке между улицами Александра Чака, Пернавас, Яня Асара, Авоту и Матиса.

ФОТО: Департамент движения Рижской думы

Разрешенная скорость на этих улицах, а также на улице Таллинас останется неизменной. Изменения в организации дорожного движения коснутся площади между этими улицами.

Уже сообщалось, что с 16 марта такие изменения будут внесены в двух районах Тихого центра. Вблизи тихого центра будут введены зоны ограничения скорости на участке между бульваром Калпака, улицами Пулквежа Бриежа, Ханзас и Кришьяня Валдемара. Скорость, разрешенная на этих улицах, останется прежней, в то время как ограничение скорости будет применяться к зоне между этими улицами.

Ограничение скорости также будет введено на участке между улицами Элизабетес, Экспорта, Ханзас и Пулквежа Бриежа. Скорость, разрешенная на этих улицах, останется прежней, в то время как ограничение скорости будет применяться к зоне между этими улицами.