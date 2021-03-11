В Лимбажи за покушение на убийство задержан мужчина

По подозрению в совершении уголовного преступления задержан 42-летний мужчина, суд назначил задержанному заключение под стражу.

По словам Васкане, в воскресенье, 7 марта, во второй половине дня полиция получила информацию о мужчине, который получил несколько ножевых ранений во время употребления алкоголя в квартире в Лимбажи.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия и задержала мужчину 1979 года рождения по подозрению в совершении уголовного преступления, сообщила Васкане.

Она пояснила, что на месте происшествия было установлено, что во время совместного употребления алкоголя у мужчины произошел конфликт со знакомым, который закончился нанесением телесных повреждений - нескольких ножевых ранений. Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

По факту покушения на убийство полиция возбудила уголовное дело. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от пяти до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет.

Васкане подчеркнула, что задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения полиции.